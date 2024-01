Paolo Fox predice il sesto Sanremo per Amadeus, la reazione del conduttore Siparietto ‘astrologico’ ad Affari Tuoi: Paolo Fox apre la possibilità per un sesto Sanremo di fila. La reazione di Amadeus: “No! Non ne parliamo!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ma chi lo dice che il Festival di Sanremo 2024 sarà l'ultimo di Amadeus? Gli astri interrogati da Paolo Fox aprono la possibilità per un sesto Sanremo di fila. Lo ha dichiarato proprio l'astrologo nel corso della puntata speciale di Affari Tuoi abbinata alla Lotteria Italia. La reazione di Amadeus è stata tutta da ridere.

Che cosa ha detto Paolo Fox sul Festival di Sanremo

Nell'analizzare il segno della Vergine, che è proprio il segno di Amadeus, Paolo Fox ha detto: "Le vie del Signore sono infinite. Grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti. Vediamo se ci sarà il sesto”. Il riferimento viene colto immediatamente da Amadeus: “Noooo, ma non parliamo di Sanremo!". E tra gli applausi si continua a giocare per la prima manche della gara fino ad arrivare alla seconda, abbinata alla Lotteria Italia che consegnerà, tra altri, l'ambito premio da 5 milioni di euro.

L'incidente del tritacarte: il bello della diretta

Nel corso della puntata c'è stato un altro siparietto molto divertente. Un incidente con il tritacarte: la coppia di concorrenti nel rifiutare la prima offerta del Dottore, del valore di 30mila euro, non è riuscita a inserire il biglietto nel tritacarte, come da liturgia del programma. Amadeus ha dato anche una mano ai concorrenti per poi stracciare con le mani l'assegno del valore di 30mila euro: "Ti pareva che non doveva rompersi la sera della Lotteria? Sono mesi che sto dicendo che dobbiamo buttarla". Successivamente, però, la macchina tritacarte ha ricominciato a funzionare correttamente.

La puntata del 6 gennaio di Affari Tuoi abbinata alla Lotteria Italia

La puntata del 6 gennaio di Affari Tuoi è abbinata alla Lotteria Italia. È stata divisa in due parti: una prima parte classica, ovvero il solito gioco di sempre. Alla fine di questa manche, con l'assegnazione del premio al concorrente, si è giocata una seconda manche con i vip come concorrenti. Questa manche ha determinato i premi di prima categoria della Lotteria Italia.