Affari tuoi, speciale Befana con Amadeus: i concorrenti ospiti e il programma della serata Il 6 gennaio 2024 in onda una puntata speciale di Affari Tuoi associata alla Lotteria Italia. La prima categoria, incluso il primo premio da 5 milioni di euro, sarà estratta nel corso della puntata su Rai1.

Il 6 gennaio 2024 andrà in onda una puntata speciale di Affari Tuoi. Sarà una puntata unica nel suo genere perché la trasmissione condotta da Amadeus annuncerà quest'anno quali saranno i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Ci saranno ospiti vip che giocheranno divisi in due manche e saranno proprio loro, con le loro scelte, a stabilire poi l'entità dei premi estratti. Il primo premio, il più importante, è del valore di 5 milioni di euro. Non è la prima volta che la Lotteria Italia si associa con Affari Tuoi: era già successo nel 2004 con Paolo Bonolis, nel 2009 con Max Giusti mentre nel 2015 e nel 2016 era toccato a Flavio Insinna.

Gli ospiti della puntata di Affari tuoi con Amadeus

Gli ospiti annunciati per la puntata speciale di Affari Tuoi con la conduzione di Amadeus sono: Maria Chiara Giannetta, Lillo, Stefano Accorsi, Virginia Raffaele e altri ancora in via di definizione o non annunciati. Quello che conta è che saranno proprio loro a decretare i vincitori della Lotteria Italia. La classifica finale del gioco determinerà l'ordine di assegnazione dei premi di prima categoria, incluso ovviamente il primo premio da 5 milioni di euro.

Un biglietto della Lotteria Italia 2023.

Il programma della puntata: due partite e i premi

Il programma della puntata prevede una prima manche che consiste nella partita classica del game show: giocherà, infatti, il concorrente rappresentante la regione che verrà sorteggiata. Toccherà al concorrente scegliere il pacco nel quale ritiene possa esserci il montepremi più alto, giocando e destreggiandosi, sfidando il Dottore e le sue offerte. Terminata la partita, comincerà la seconda parte interamente dedicata alla Lotteria Italia. Questa volta, entreranno in gara i concorrenti famosi che dovranno rispondere a domande sulle regioni italiane e saranno loro con le loro risposte a decretare i fortunati vincitori della Lotteria Italia. Sarà la classifica finale di questo gioco, infatti, a determinare l'ordine di assegnazione dei premi di prima categoria, incluso quello da 5 milioni di euro.