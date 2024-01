“Sono mesi che dico buttiamola”, incidente ad Affari Tuoi: si rompe il tritacarte Il bello della diretta durante la puntata speciale di Affari Tuoi collegata alla Lotteria Italia: si è rotto il tritacarte per le offerte. Amadeus: “Ti pareva! Sono mesi che sto dicendo di buttarla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il 6 gennaio 2024 è andata in onda una puntata speciale di Affari Tuoi, collegata alla prestigiosa Lotteria Italia. Per questo, è successo quello che è il classico incidente che viene chiamato "il bello della diretta". La coppia di concorrenti nel rifiutare la prima offerta del Dottore, del valore di 30mila euro, non è riuscita a inserire il biglietto nel tritacarte, come da liturgia del programma. Anche Amadeus ha cercato di dare una mano, ma senza riuscirsi: "Ti pareva che non doveva rompersi la sera della Lotteria?". Un delizioso siparietto con il conduttore che straccia l'offerta e poi dice: "Sono mesi che sto dicendo che dobbiamo buttarla".

La puntata speciale

Il programma della puntata ha previsto una prima manche fatta dalla classica partita del game show: il concorrente gioca nella gara dei pacchi sfidando il Dottore e le sue offerte. Alla fine della partita, la seconda parte è stata interamente dedicata alla Lotteria Italia. Gli ospiti della serata diventano i concorrenti e saranno proprio loro a determinare la vittoria finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Gli ospiti sono: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox.

I premi della Lotteria Italia

Quest'anno Affari Tuoi è abbinato alla Lotteria Italia. Non è la prima volta che la Lotteria Italia si associa con Affari Tuoi: era già successo nel 2004 con Paolo Bonolis, nel 2009 con Max Giusti mentre nel 2015 e nel 2016 era toccato a Flavio Insinna. I premi di prima categoria sono: 5 milioni di euro, 2.5 milioni di euro, 2 milioni di euro, 1.5 milioni di euro e 1 milione di euro. I biglietti venduti sono 6,7 milioni e ci saranno premi di seconda categoria da 100mila euro e premi di terza categoria da 20mila euro.