Sanremo 2024, Amadeus a Radio 105: “Faremo un po’ più tardi perché c’è Fiorello”

Manca sempre meno all'inizio del Festival di Sanremo 2024. Dopo aver annunciato i duetti di questa edizione, che si terranno giovedì 8 febbraio, Amadeus ha parlato della durata delle serate. Ospite di Radio 105, il direttore artistico della kermesse ha svelato che, quest'anno, "faremo un pò più tardi". Poi il motivo: c'entra la presenza di Fiorello con il suo programma.

Amadeus ha dato una "brutta notizia" agli appassionati del Festival di Sanremo: le serate dureranno più degli altri anni. Il motivo? La presenza del Glass di Fiorello, suo caro amico e ospite della finale, fuori dal teatro Ariston. Poi la sua trasmissione, Viva Rai2, che per quella settimana andrà in onda proprio dopo Sanremo:

Quest'anno faremo un po più tardi. Ci sono mille iniziative in città che è tornata a vivere un po’ come accadeva negli anni Ottanta quando voi e io facevamo gli inviati: locali, feste, c’è di tutto di più, verrà voglia di dormire poco per cinque giorni perché sarà come essere a Las Vegas. Ci sarà tanta festa, tanta allegria. Festeggiamo questo mio quinto e ultimo Festival come per dire meno male, facciamo festa, se ne va.