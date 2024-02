Alessandra Amoroso: “Non riuscivo a trovare via d’uscita, ho chiesto aiuto e sono andata in analisi” Alessandra Amoroso è tornata a parlare del suo periodo buio. La cantante è stata ospite di Domenica In dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandra Amoroso è stata ospite di Domenica In, dove ha cantato la canzone Fino a qui con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2024. I giornalisti sono tornati sulla confidenza fatta dall'artista in conferenza stampa, dove ha raccontato di avere affrontato un periodo buio, anche a causa dei commenti spietati degli hater. A Domenica In, Amoroso ha consigliato a chi si trova nella sua stessa situazione di chiedere aiuto come ha fatto lei.

Alessandra Amoroso parla del suo periodo buio

Ai giornalisti presenti a Domenica In, Alessandra Amoroso ha spiegato: "In questi giorni ho parlato molto del mio ultimo anno e mezzo, delle mie cadute e della voglia di volermi rialzare. Io ho chiesto aiuto. Ho detto ai giovani di chiedere aiuto senza vergogna, è molto importante non chiudersi. Io l'ho fatto, a un certo punto mi sono chiusa e non riuscivo a trovare la via d'uscita. Ecco, questo non bisogna farlo. Bisogna parlare, chiedere aiuto, rivolgersi anche a un professionista". Mara Venier le ha chiesto come si sia fatta aiutare. La cantante salentina ha replicato:

Innanzitutto sono arrivati i miei migliori amici. È molto importante circondarsi di persone giuste, ma anche molto difficile. E poi a un certo punto ho ripreso con l'analisi e ho scoperto tante cose. Non bisogna vergognarsi. Questa secondo me è la cosa più importante. E devo dire che comunque si sta parlando molto di terapia, perché è davvero tanto, tanto importante per crescere, per conoscersi, per andare avanti. Senza vergogna, davvero.

Alessandra Amoroso al nono posto nella classifica di Sanremo 2024

Alessandra Amoroso si è classificata al nono posto nella classifica di Sanremo 2024. La cantante ha detto di essersi divertita molto nella settimana festivaliera: "Mi sono divertita tanto. Ho goduto di ogni cosa. Io sono venuta qui con la necessità di raccontarmi e di raccontare. I miei obiettivi li ho raggiunti tutti, è stato bellissimo, l'ho vissuto con tranquillità, serenità, con accanto la mia squadra. Non lo so, io sono stata davvero bene".