A Marco Liorni il capodanno di Rai1: “Condurrà L’anno che verrà dopo Conti e Amadeus” Stando a quanto riporta Dagospia sarà Marco Liorni il prossimo conduttore de L’Anno che Verrà, tradizionale appuntamento di fine anno su Rai1 che da anni era affidato ad Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Con l'addio di Amadeus alla Rai, oltre a Sanremo e Affari Tuoi c'è un'altra casella da riempire, quella de L'Anno che Verrà. L'appuntamento con il capodanno di Rai1 negli ultimi anni era stato appannaggio del conduttore degli ultimi cinque festival, che da quest'anno dovrà necessariamente passare la mano con il suo trasferimento al Nove a partire dal prossimo autunno.

A chi affiderà il compito Rai1? Il nome prescelto sarà quasi certamente quello di Marco Liorni, come riporta Dagospia in queste ore. Giuseppe Candela scrive che "I vertici Rai, escluso l'impegnatissimo Carlo Conti, hanno deciso di puntare su Marco Liorni, che tornerà dal prossimo novembre alla conduzione de "L'Eredità", quiz record d'ascolti. Al suo fianco sarebbe prevista la presenza di una co-conduttrice ancora non individuata".

Il successo di Liorni ad Affari Tuoi

Per Liorni si tratterebbe di un altro tassello importante in un percorso che nelle ultime stagioni lo ha visto crescere in modo significativo e avvicinarsi sempre alla figura del volto quotidiano, fondamentale per instaurare un rapporto solido con il pubblico. Dopo l'esperienza de La Vita in Diretta, quella del sabato con Italia Sì e poi i quiz del pomeriggio della prima rete, Reazione a Catena e Affari Tuoi, l'appuntamento de L'anno che verrà darebbe a Marco Liorni un'occasione per diversificare ancora di più il suo profilo, facendo un salto nell'intrattenimento che potrebbe aprire porte su nuove possibilità.

Marco Liorni a L'Anno che verrà dopo Conti e Amadeus

Liorni è reduce dall'enorme successo a L'Eredità che, con la sua conduzione, ha registrato dei record di ascolti considerevoli e che tornerà il prossimo autunno a margine della stagione di Reazione a Catena attualmente in corso. A condurre sia L'Eredità che L'Anno che Verrà prima di lui solo due nomi come Carlo Conti e Amadeus, precedenti che possono far ben sperare per il suo futuro.