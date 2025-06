video suggerito

Marco Liorni condurrà per la seconda volta L’anno che verrà su Rai1 Marco Liorni sarà nuovamente conduttore de L’anno che verrà, la trasmissione con cui Rai1 fa compagnia al pubblico di Rai1 nell’attendere l’arrivo del nuovo anno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

In vista della presentazione dei Palinsesti Rai, il prossimo 27 giugno, iniziano ad emergere le novità circa la programmazione da settembre in poi e, infatti, già si pensa anche a dicembre e allo show di fine anno con cui la tv pubblica è solita accogliere l'anno nuovo. A condurlo, per la seconda volta, sembra sia stato scelto Marco Liorni.

Marco Liorni per la seconda volta alla conduzione de L'Anno che verrà

Ormai è uno dei volti di punta di Rai1, dopo il successo de L'Eredità, di cui ha preso il timone dopo anni di conduzione di Reazione a Catena e dopo lo show in prima serata Chi può batterci?, stando a quanto anticipato da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, a Marco Liorni è stata affidata per la seconda volta la trasmissione L'anno che verrà. Si tratta del consueto appuntamento di Rai1 nella serata del 31 dicembre che accompagna il pubblico italiano ad accogliere il nuovo anno. Dopo il successo della precedente edizione, il conduttore è stato riconfermato insieme alla location, infatti l'evento si svolgerà in Calabria. Stando a quanto si legge sul settimanale, però, sono previste anche delle importanti novità in merito in merito allo show che, però, non sono ancora state svelate.

Dall'Eredità agli show in prima serata

Il conduttore è diventato negli ultimi due anni un vero e proprio punto di riferimento della rete. A Liorni sono stati affidati programmi centrali dei palinsesti, come per l'appunto L'Eredità, da sempre fucina di ascolti, nonché uno dei titoli più seguiti della fascia pomeridiana di Rai1; ma anche l'esperimento di Ora o Mai, lo show dedicato ai nomi della musica a cui dare una nuova chance, si è rivelato più che riuscito e magari destinato a replicarsi. Diversi i risultati in termini di share della prima serata con Chi può batterci?, le cui nuove puntate in onda nelle settimane che precedono la stagione estiva, non sono state particolarmente soddisfacenti, complice con probabilità la collocazione al sabato sera. Non è da escludere, però, che al conduttore possa essere affidato un nuovo prime time nella prossima stagione tv, vista l'accoglienza da parte del pubblico.