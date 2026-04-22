Palinsesti Rai 2026/2027 cambiano location, non saranno più a Napoli ma ad Ancona

La presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 non si terrà più a Napoli, come era accaduto negli anni scorsi, ma è stata scelta nuova location. Si tratta di Ancona, dove il prossimo 3 luglio si terrà l’incontro con la stampa.

La consueta presentazione dei Palinsesti Rai che si tiene tra giugno e luglio, non si svolgerà nella sede Rai di Napoli, ma in un'altra location. L'appuntamento che i dirigenti di Viale Mazzini danno alla stampa per presentare le novità della prossima stagione televisiva, tra informazione, intrattenimento e fiction, saranno raccontate il 3 luglio 2026 ad Ancona.

Perché la Rai ha cambiato location per i Palinsesti

La notizia era stata anticipata dal Messaggero e ora trova conferma ufficiale. Negli ultimi anni la presentazione della nuova stagione tv aveva visto protagonista la sede di Viale Marconi a Napoli che, però, adesso sarà orfana dell'evento, molto probabilmente perché è probabile che nuove trasmissioni possano vedere la luce proprio il prossimo anno nella sede campana. Ormai, quello dei palinsesti, è considerato un vero e proprio evento, dove i dirigenti della tv pubblica tracciano un bilancio dell'anno appena trascorso guardando, però, già al futuro e cercando di innovarsi costantemente. Non è stato reso noto, però, il motivo di questo cambiamento, piuttosto inaspettato, che vedrà il capoluogo marchigiano per la prima volta al centro di un momento così significativo per la tv pubblica.

Chi presenterà i Palinsesti Rai 2026/2017

L'evento, come sempre, si dividerà in due momenti, quello legato a tematiche di carattere anche più tecnico, con i responsabili delle varie aree di interesse, dalla fiction all'intrattenimento, passando per l'informazione, che potranno rispondere alle domande dei giornalisti. Ma non mancherà, in serata, un momento dedicato ai talent, con la presenza di volti noti del piccolo schermo che, quindi, si renderanno protagonisti di un vero e proprio show, con tanto di red carpet. Lo scorso anno, a tenere le fila della serata vi erano Giorgia Cardinaletti, affiancata da Nino Frassica, un accoppiata capace di garantire professionalità e una giusta dose di leggerezza e ilarità. Quest'anno, invece, non è ancora chiaro chi potrà prendere il posto della giornalista e dell'attore siciliano, ma c'è ancora qualche mese per scoprirlo.