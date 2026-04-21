Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Addio Catanzaro, la Rai riparte dalla Sicilia: L’Anno che Verrà 2027 si farà a Palermo

La Sicilia firma una convenzione con Rai Com per una campagna di comunicazione biennale sulle reti Rai e la città di Palermo ospiterà L’anno che verrà il 31 dicembre 2026. È finita la partnership con la Calabria.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo l'ultimo Capodanno a Catanzaro, la Rai riparte da Palermo. Proprio così: la Sicilia si prepara a diventare protagonista del piccolo schermo per i prossimi due anni. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l'amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, hanno siglato stamattina a Palazzo d'Orleans una convenzione per una campagna di comunicazione sull'intero sistema Rai per il biennio 2026/27.

L'intesa copre televisione, radio e piattaforme digitali. La Sicilia comparirà all'interno di trasmissioni ad alta audience come Ballando con le stelle, Camper, Unomattina, Linea verde, È sempre mezzogiorno e Geo, attraverso cartoline e spazi dedicati. Sul fronte sportivo è prevista la diretta su Rai Sport della finale della prossima Coppa degli assi, dal campo di equitazione della Favorita a Palermo. L'isola sarà presente anche nelle principali trasmissioni radiofoniche, su RaiPlay e in Italiana, il programma di Rai Com rivolto al pubblico internazionale.

Palermo palcoscenico del Capodanno Rai

Il punto di maggiore visibilità dell'accordo riguarda L'anno che verrà, lo spettacolo di fine anno di Rai 1 seguito ogni 31 dicembre da milioni di telespettatori. Nelle edizioni 2026 e 2027, il programma sarà trasmesso da una località siciliana scelta dalla Regione e concordata con la Rai. Per il primo appuntamento la scelta è caduta su Palermo, che accoglierà i festeggiamenti per il passaggio al 2027.

Leggi anche
Milly Carlucci su Canzonissima: "Volevano prolungarlo ma non è stato possibile. Tornerà nel 2027"

Si tratta di un investimento forte da parte della Sicilia e così viene presentato dal governatore Schifani: "Un invito a venire a visitare la Sicilia ribadito per due anni, attraverso le trasmissioni della Rai". 

Le polemiche sul Capodanno 2026

Sono ancora vive le polemiche per il capodanno realizzato a Catanzaro nella scorsa edizione. Un trionfo del deja-vù televisivo con un cast che, per dirne una, vedeva Sal Da Vinci cantare Gloria mentre al Capodanno di Canale 5 c'era l'originale Umberto Tozzi. Auspicavamo un cambio di marcia per il futuro e questa notizia del passaggio in Sicilia ha tutta l'aria della posa della prima pietra.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Anteprima
BELVE
Elettra Lamborghini: “Sono maritosessuale. Il peggior difetto? La mia passera mi fa penare”
Brigitte Nielsen a Belve: "Stallone mi ha distrutto la carriera, con lui mi sentivo in pericolo"
Shiva e la condanna per tentato omicidio: "La pistola? Non ne ho idea". E su Fedez: "Mi ha danneggiato"
Federica Brignone a Belve, salta l'intervista già registrata: "Non andrà in onda, troppo noiosa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views