Stefano De Martino parte subito con Affari Tuoi, la strategia Rai per bruciare Amadeus in partenza Affari Tuoi partirà su Rai1 lunedì 2 settembre, quasi tre settimane prima della data di inizio di Chissà chi è, il game con cui Amadeus debutterà sul Nove. Strategie diverse per quello che sarà il duello televisivo dell'anno.

A cura di Andrea Parrella

Quello tra Amadeus e Stefano De Martino sarà senza dubbio il duello più interessante della prossima stagione televisiva. L'approdo del conduttore degli ultimi cinque Festival di Sanremo sul Nove a partire dalla prossima stagione rappresenta la vera novità dei mesi a venire e Rai ha risposto affidando a De Martino la conduzione di Affari Tuoi. Nella stessa fascia Amadeus condurrà Chissà chi è, di fatto una traduzione de I Soliti Ignoti in versione Discovery.

La data di partenza di Affari Tuoi

Cruciale per il cammino dei due programmi sarà la partenza e solo dopo le prime settimane si potrà intuire quanto inciderà sugli ascolti di Affari Tuoi il passaggio di Amadeus alla concorrenza. Dal canto suo Rai proverà a giocare d'anticipo, la partenza dell'access di Stefano De Martino è prevista per il prossimo 2 settembre, quando l'estate sembra ancora lontana dalla sua conclusione sia dal punto di vista climatico che di calendario.

"Amadeus al via il 22 settembre"

Strategia differente quella di Warner Bros. Discovery, che invece starebbe pensando a un vero e proprio Amadeus-night per l'inizio dell'avventura del conduttore sul Nove. Chissà chi potrebbe iniziare domenica 22 settembre, lo riporta TvBlog che annuncia il via alle registrazioni il 10 settembre, e in quella stessa sera sarebbe prevista anche la messa in onda della prima serata musicale condotta dallo stesso Amadeus (titolo ipotetico Suzuki Music Party). Lo show occuperebbe lo spazio della domenica sera in attesa del ritorno di Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa, previsto per il prossimo 6 ottobre.

Scelte diverse quelle del servizio pubblico e Nove. Se infatti Rai prova a giocare d'anticipo, nel tentativo di addomesticare il pubblico alla presenza quotidiana di De Martino sin dalle prime battute del mese di settembre, la concorrenza tenterebbe l'approccio di chi intende coltivare l'attesa per poi partire a gonfie vele sul finire del mese.

Striscia La Notizia tra Affari Tuoi e Chissà chi è

Dilemma della prossima stagione sarà quello del ruolo di ascolti Striscia La Notizia. Lo storico programma di Antonio Ricci finirà per essere schiacciato tra i game di Rai e Nove, oppure si tratterà, come è probabile, di una gara a tre? Alla recente presentazione dei palinsesti Rai Pier Silvio Berlusconi non ha mostrato grandi preoccupazioni: "È chiaro che il quadro competitivo con Nove si complichi ancora di più, dovremo stare attenti a lavorare anche tenendo conto di questo. Non abbiamo particolari timori, perché la massa critica di prodotto e contatti, soprattutto commerciale, che sta nelle nostre mani, secondo noi ci porterà a resistere molto bene".

Rai su ascolti Affari Tuoi: "Si ridimensionerà, replicare Amadeus è impossibile"

Da Viale Mazzini c'è la certezza che qualcosa sul campo si lascerà. Come il direttore del genere Intrattenimento Prime Time aveva detto in un'intervista a Fanpage.it: "Amadeus sul Nove rappresenta un bel concorrente da non sottovalutare che inevitabilmente limerà l'audience delle altre reti concorrenti. Crediamo che replicare i risultati dello scorso anno sia impensabile, salvo un flop di Amadeus difficile da immaginare. Indubbiamente Affari Tuoi si ridimensionerà ma non in modo significativo".