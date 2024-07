video suggerito

I Soliti Ignoti arriva sul Nove con il titolo Chissà chi è, conduce Amadeus I Soliti Ignoti torna in tv, sul Nove, ma avrà un nome diverso, ovvero “Chissà chi è”. Da settembre alla conduzione dello show ci sarà Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il passaggio di Amadeus sul Nove è ormai cosa nota, come anche il fatto che l'emittente sia riuscita a sottrarre alla Rai uno dei suoi programmi di maggior successo, ovvero i Soliti Ignoti. Lo show manterrà la sua fascia oraria di riferimento, quella dell'access prime time, ma cambierà nome e non è escluso che possano esserci alcuni cambiamenti inerenti allo sviluppo del programma.

I Soliti Ignoti torna in tv ma con nome diverso

La trasmissione che originariamente si chiamava Identity, prenderà invece il nome di Chissà chi è, e partirà dal prossimo settembre, con Amadeus alla conduzione. D'altra parte è stato proprio il conduttore a ridare lustro al programma in Rai, riprendendolo in mano dopo l'ultima stagione condotta da Fabrizio Frizzi. Il successo dello show è stato garantito, di fatti si è confermato come uno di quelli più seguiti della fascia pre-serale. Un acquisizione, quella del format, che potrebbe rivelarsi vincente per Warner Bros, dal momento che il pubblico tende a fidelizzarsi e magari anche ad affezionarsi a certi programmi, per cui l'idea di poter rivedere il game show in cui si scoprono le identità dei partecipanti, potrebbe spingere i telespettatori a cambiare canale. Un aspetto, questo, che era stato sollevato con una certa preoccupazione anche dai giornalisti Rai, che temevano un possibile esodo di pubblico.

Come cambierà il programma

Il format, però, ha subito dei cambiamenti nel corso delle varie edizioni che, a quanto pare, non trasleranno nella nuova edizione del programma. Dal Parente Misterioso, al Binocolone, tanti gli escamotage per permettere ai partecipanti di portare a casa un bottino consistente. Insomma, le migliorie al programma sarebbero di diritto appartenenti alla Rai, dove d'altra parte sono state ideate, ma non è da escludere che nelle nuove puntate non possano esserci delle modifiche che cambino l'assetto tradizionale del gioco che, d'altra parte, erano state particolarmente apprezzate sia dal pubblico a casa che da coloro che partecipavano in veste di concorrenti.