Ad Affari Tuoi Giusy sogna il nonno: "Diceva 100mila euro nel pacco 8″, e accade davvero Giusy, concorrente della Campania, partecipa ad Affari Tuoi insieme alla madre Milena. La giovane sceglie il pacco numero 8: "Ho sognato il nonno del mio fidanzato che diceva contesse 100 mila euro". E il sogno diventa realtà: il pacco 8 contiene davvero la cifra sognata.

A cura di Stefania Rocco

Incredibile coincidenza ad Affari Tuoi nella puntata di martedì 5 marzo. Giusy, concorrente della Campania, è la protagonista della puntata insieme alla madre Milena che la accompagna. Come di consueto, l’obiettivo della concorrente è quello di vincere uno dei pacchi maggiori che contengono 100.000, 200.000 o 300.000 euro. Prima di fare la sua scelta e ascoltare le proposte del dottore Pasquale Romano, la giovane confessa al conduttore Amadeus di avere fatto un sogno prima di partecipare al gioco. Sostiene di avere sognato il nonno del suo fidanzato che le diceva di scegliere il pacco numero 8. “Secondo lui conteneva 100mila euro”, è la previsione di Giusta che infatti decide di giocare proprio con il pacco in questione.

L’offerta del dottore, Giusy accetta 60mila euro

Giusy e la madre Milena aprono un pacco dopo l’altro e rifiutano man mano ogni proposta del dottore. Alcune di queste sono particolarmente interessanti: la concorrente rifiuta infatti un assegno di 55mila euro per ben due volte e, infine, addirittura un assegno di 72mila euro. Il gioco prosegue e Giusy elimina via via anche i pacchi minori. Gli ultimi due sono il pacco numero 8 – saldamente nelle mani della concorrente come indicato dal sogno sul nonno – e quello numero 11 appartenente alla concorrente della Basilicata. A sorpresa, tuttavia, la concorrente decide di accettare l’ultima offerta del dottore: 60mila per fermarsi. La giovane rinuncia così ad aprire il pacco sognato e prende l’assegno offerto dalla trasmissione.

Il pacco numero 8 conteneva 100mila euro come nel sogno

A gioco terminato, a Giusy non rimane che aprire in sicurezza il pacco con il numero sognato per verificare se, come indicato dal nonno nel sogno raccontato, conteneva davvero 100mila euro. Momento di suspense finché Giusy e la concorrente della Basilicata aprono gli ultimi due pacchi rimasti, ormai fuori gioco. A sorpresa, però, la concorrente in gara scopre che il pacco numero 8 che sosteneva di avere sognato contiene davvero il premio da 100mila euro. Niente da fare per Giusy e Milena che tornano a casa con i 60mila euro precedentemente accettati.