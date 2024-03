Affari Tuoi, dopo due cambi accettano 35mila euro, ma nel pacco ne avevano 200mila: “Qui vai in tilt” Partita stregata ad Affari Tuoi, dove i concorrenti del Trentino partono malissimo, poi cambiano due pacchi e portano i 200mila fino alla fine, accettandone 35mila a un passo dall’epilogo. Non tornano a casa a mani vuote, ma certamente con l’amaro in bocca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Affari Tuoi gioca con la sorte, può dare tanto ma può anche essere atroce e lo sanno bene Massimiliano ed Erika, concorrenti della puntata del 22 marzo, provenienti da Trentino. Una partita iniziata male, convertita positivamente e poi chiusa con una beffa per i due concorrenti che, insieme ai 35mila euro con cui tornano a casa portano anche un bel po' di amaro in bocca.

Il cammino dei due concorrenti

La partita dei due è iniziata con due chiamate sfortunatissime, prima 300mila e poi 100mila euro, che sembrano subito destinare la loro partita su un crinale negativo. Poi con alcune chiamate azzeccate i due si sono ripresi, riuscendo a invertire la rotta anche grazie ad un cambio pacco che si rivela molto positivo, visto che nel loro pacco iniziale avevano una cifra di quelle incluse nella colonna blu. La gara continua in una condizione di equilibrio costante, si direbbe precario, con offerte del dottore che non si rivelano mai sufficientemente convincenti ed alcune chiamate che, puntualmente, tolgono ai due il cosiddetto pacco paracadute, quello intermedio tra la cifra alta dei 200mila e i pacchi blu rimasti.

Il doppio cambio vincente

Poi per i concorrenti arriva l'occasione di un nuovo cambio e Massimiliano ed Erika, in controtendenza, decidono di accettare nuovamente il cambio. Questa volta, però, decidono di non aprire il pacco appena lasciato, preferendo portalo con sé fino alla fine. Si arriva agli ultimi tre pacchi con un divario notevole, dai 75 euro nell'ultimo pacco della colonna blu ai 5mila e 200mila rimasti della colonna rossa. L'offerta del dottore da 35mila euro è cruciale, perché induce i due a non rischiare oltre ed accettare: se aprissero un pacco da 200mila euro, a quel punto la partita sarebbe finita e tornerebbero a casa a mani vuote.

Accettata la proposta del dottore, comunicano quale pacco avrebbero aperto per primo, nel quale ci sono 5mila euro. Il bivio finale, dunque, sarebbe stato tra 75 euro e 200mila euro, ma l'altro pacco rimasto in gioco era quello che i due avevano cambiato poco prima. Una scelta che si sarebbe rivelata azzeccatissima, visto che nel pacco dei due concorrenti c'erano 200mila euro. "Quando sei qui, vai in tilt", aveva commentato poco prima lui.