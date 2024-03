Lia perde tutto ad Affari Tuoi, il pubblico si alza in piedi applaudendo: “Come se avesse vinto” Serata sfortunata per Lia che con la figlia Manuela ad Affari Tuoi non è riuscita a vincere. Durante la partita ha raccontato: “Ho vissuto un periodo difficile, qui ho ritrovato me stessa”. Dopo l’apertura del pacco contenente 0 euro, il pubblico si è alzato in piedi per applaudirla: “Come se avesse vinto” ha poi commentato Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di Affari Tuoi di giovedì 7 marzo 2024 si è conclusa senza lieto fine. Per Lia e la figlia Manuela del Friuli Venezia Giulia il percorso nel programma di Amadeus non è andato come sperato. Mamma e figlia hanno tentato la fortuna con il pacco numero 1, prima di cambiarlo con il numero 11, della Liguria: quel pacco conteneva 30 mila euro. Arrivate sino alla fine con 0 euro e 20 mila euro, hanno rifiutato il ‘cambio' offerto dal dottore Pasquale Romano prima di pentirsene: nel loro pacco non c'erano soldi.

La partita di Lia e Manuela ad Affari Tuoi

Serata sfortunata per Lia e Manuela, il cui percorso ad Affari Tuoi è iniziato e finito male. Dopo aver cambiato il loro pacco con quello della Liguria, hanno scoperto che inizialmente stavano giocando con 30 mila euro. "Io sono una bidella, nella nomea giusta sarebbe collaboratore scolastico" ha raccontato Lia, "Io studio relazioni pubbliche", ha continuato Manuela. La concorrente del Friuli Venezia Giulia ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile negli ultimi tempi, prima di essere chiamata dal programma che le ha fatto ritrovare se stessa: "Ringrazio tutti voi perché mi avete dato un'opportunità grande, ultimamente non è stato un bel periodo per me. Questo ha fatto sì che la Lia di un tempo non si ritrovasse più. Ringrazio tutti perché ognuno di voi ha fatto uscire fuori, di nuovo, Lia. Dalla redazione, ai concorrenti, mi avete coccolata e spronata. Mi avete dato quel qualcosa in più che porterò con me. Tutto questo è stato bello, è una vincita interna. Tutto si può fare, tutto ha il suo valore". La concorrente ha anche portato un gadget con sé, una cornice con la foto di Amadeus. Purtroppo Lia non è riuscita a conquistare soldi alla fine del suo percorso: il suo pacco, custodito con cura sino alla fine rifiutando anche il cambio finale, conteneva 0 euro.

Il pubblico in piedi dopo l'apertura del pacco finale

Dopo l'apertura del pacco finale, il pubblico di Affari Tuoi presente in studio si è alzato in piedi per applaudire la concorrente. Amadeus ha allora commentato prima di abbracciarla: "Il pubblico si alza in piedi per te, è come se avessi vinto. Anche se c'è lo 0, il pacco che nessuno vuole, Lia sorride con la figlia".