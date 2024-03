“Vannacci anche ad Affari Tuoi, ormai è onnipresente”: l’ironia per la somiglianza del concorrente Ad Affari Tuoi sembra il Generale Vannacci (ormai prezzemolino in tv) ma è un concorrente che gli somiglia. E a che alla fine perde tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È ormai qualcosa a metà tra la persecuzione e l'ossessione: il Generale Vannacci sembra ovunque. Lo fanno notare gli utenti di X, il social che fu Twitter, che nell'assistere alla puntata del 13 marzo di Affari Tuoi notano in Orlando, il concorrente calabrese di puntata, una certa seppur vaga somiglianza con il generalissimo del contestato libro "Il mondo al contrario", in odor di candidatura alle prossime europee. È Ivan Buratti, patron di Webboh, a scherzarci su: "Ah, ma Vannacci (in versione vicebrigadiere) è a giocare anche ad Affari Tuoi? Onnipresente in tv, ormai".

Vannacci sempre in tv, l'ultima da Floris

Una battuta, quella di Ivan Buratti, che trova una facile corrispondenza con la realtà, visto che Francesco Vannacci è presente un giorno sì e l'altro pure nelle trasmissioni di approfondimento politico. L'ultima? Da Giovanni Floris su La7 a diMartedì, nella puntata del 22 marzo, dove si è reso protagonista di un pepato scontro con Carlo Calenda. "Lei è fascista", gli ha detto il leader di Azione. Da par suo, Vannacci non s'è scomposto, o forse sì: ha arretrato sulla sua sedia e si è fatto una risata. Colto in fallo? Questa sera, intanto, il Generale dovrebbe fare bis, ospite di Mario Giordano a "Fuori dal coro".

Per la cronaca, il concorrente di Affari Tuoi è tornato a casa con le mani vuote. Dopo aver sciupato tutti i pacchi buoni, rifiutando offerte importanti da parte del Dottore, Osvaldo da Cosenza è stato costretto a ricorrere alla lotteria della ‘regione fortunata'. Come spesso accade nel difficile gioco ‘di consolazione', Osvaldo non è riuscito a indovinare la regione fortunata, che era il Trentino Alto Adige, che gli avrebbe concesso di portare a casa 50mila euro. Ha perso tutto, alla fine. Chissà come finirà, invece, la storia politica del Generale Vannacci.