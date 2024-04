Affari Tuoi, il concorrente Filippo alla fidanzata Carolina commossa: “Piangi che si alza l’audience”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa venerdì 12 aprile, ha giocato Filippo da Prato con il pacco numero 5 che poi ha cambiato con il pacco numero 9. Il concorrente della Toscana ha avuto modo di giocare dopo 16 puntate. Si è fatto accompagnare dalla fidanzata Carolina. Con lei ha valutato le proposte del Dottore Pasquale Romano. Alla fine ha accettato l'offerta da 20mila euro. Ecco la storia di Filippo e Carolina e come è andata la partita.

Chi è Filippo, la storia del concorrente della Toscana e della fidanzata Carolina

Filippo, concorrente della Toscana che ha giocato nella puntata di Affari tuoi del 12 aprile, è un giornalista sportivo e avvocato, in passato ha fatto il portiere. Quando ha detto che è interista, Amadeus ha esclamato: "Ha tutti i pregi". Il pubblico ha rumoreggiato e il conduttore ha replicato con ironia: "Vi faccio uscire tutti, ci impiego un attimo". La fidanzata di Filippo, Carolina, è un'educatrice di asilo nido. Stanno insieme da nove anni. Si sono conosciuti "come avviene ai protagonisti de La carica dei cento e uno", grazie ai loro cani "che sono stati come Peggy e Pongo". Vicini di casa, non si incrociavano mai, finché hanno portato i loro cani nello stesso parco. I due cuccioli hanno fatto amicizia e così anche Filippo e Carolina. Quest'ultima ha ammesso: "Uno dei miei sogni è conoscere Lupo", l'uomo che interviene per dare consigli ai concorrenti sulle scelte da fare, e così è andata in platea a stringergli la mano. Nel corso della partita, Filippo ha spiegato che il 10 è un numero importante per lui:

Perché ottobre è il mese in cui mi sono laureato, sono diventato avvocato e sono partito per Milano per un'importante esperienza lavorativa a livello giornalistico.

Quando hanno accettato l'offerta di 20mila euro, c'è stato un momento di commozione da parte di Carolina: "Arrivati a questo punto lo possiamo dire. Ci siamo fatti una promessa". Gli occhi si sono riempiti di lacrime e il fidanzato ha provato a sdrammatizzare con un tocco di ironia: "Dai piangi che almeno si alza l'audience". Carolina ha continuato: "Si era detto di divertirci, ma di essere razionali, divertirci con criterio. È un gioco di fortuna e si sa…Abbiamo tanti progetti, stiamo costruendo tante cosine". Filippo ha aggiunto:

Lei si intimidisce però è alla fine di un bel percorso, sta finendo un master in pet therapy, a fine anno darà l'esame, diventerà una coadiutrice del cane per poter fare gli interventi assistiti con i cani nelle RSA, nelle scuole, negli ospedali. È il suo sogno.

Affari tuoi, Filippo ha vinto 20mila euro: nel suo pacco c'erano 100mila euro

La partita ha avuto inizio in modo un po' sfortunato. Il concorrente, infatti, ha pescato i seguenti pacchi: 75 euro, 75mila euro, 10 euro, 300mila euro, 1 euro e 500 euro. Quindi il premio più grosso è andato via subito. Il Dottore ha offerto 28mila euro. La coppia ha rifiutato l'offerta e ha scelto altri tre pacchi: 10mila euro, 200 euro e 0 euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Hanno aperto altri tre pacchi: 50mila, 15mila euro, 30mila euro. Insomma, tre rossi di seguito. Il dottore ha offerto di nuovo 28mila euro. Anche in questo caso l'offerta è stata rifiutata. Hanno potuto aprire un solo pacco che però conteneva 200mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Stavolta Filippo e Carolina hanno accettato, sostituendo il pacco numero 5 con il pacco numero 9. Hanno aperto subito il loro pacco che conteneva 5 euro. Dunque, la decisione di cambiarlo si è rivelata vincente. Subito dopo hanno aperto il pacco da 5000 euro. Il dottore ha offerto 18mila euro. I concorrenti hanno rifiutato l'offerta e aperto il pacco da 100 euro. Il dottore ha offerto 20mila euro e Filippo e Carolina hanno accettato l'offerta. Nel loro pacco c'erano 100mila euro.