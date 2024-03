Ad Affari Tuoi il dottore chiede di essere invitato al matrimonio di Luana e Gianluca: “Se paga, volentieri” Ad Affari Tuoi Luana e Gianluca, coppia originaria della Calabria. Il dottore chiede di essere invitato al loro matrimonio e Amadeus ne approfitta per ribattere: “Se paga, volentieri”. Il desiderio dell’uomo potrà avere seguito: la coppia lascia il gioco con 52mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 23 marzo, Luana, concorrente della Calabria, gioca insieme al compagno Gianluca. La consulente finanziaria scende in campo con il pacco numero 11. Le prime battute del gioco scorrono via veloci. Il primo pacco a essere eliminato è quello da 20mila euro appartenente a una delle new entry della serata: Salvatore, il concorrente del Trentino Alto Adige. La prima offerta della serata da parte del dottore Pasquale Romano.

La richiesta del dottore a Luana e Gianluca

"Siamo tanto giovani, abbiamo tanti progetti davanti ma questa è un’occasione unica. Ho avuto la fortuna di essere qui oggi e abbiamo ancora tanti premi da scartare, compresi i tre pacchi più alti", spiega Luana rifiutando la prima offerta. La scelta non si rivela essere particolarmente fortunata perché subito dopo Luana e Gianluca eliminano in rapida successione i pacchi da 100mila euro e 200mila euro. Il dottore chiama per un’altra offerta e chiede alla coppia di essere invitato al loro matrimonio. Immediata la battuta del conduttore Amadeus: “Certo, se paga la invitano volentieri”. Poi però aggiunge: “Le devo dire una cosa: quando Gianluca ha detto che l’avrebbe invitata volentieri, Luana gli ha dato un’occhiataccia”.

Luana e Gianluca accettano l’offerta di 52mila euro

Il gioco prosegue e la coppia si trova nella situazione di poter aprire ancora il pacco più alto, quello da 300mila euro. Il dottore interviene ancora ma di fronte all’offerta di 32mila euro, Luana rifiuta ancora: “Questa è un’occasione che capita una sola volta per cui preferiamo rischiare”. Il gioco prosegue e il dottore avanza un’altra offerta ma prima chiede a Luana quale cifra desideri per rinunciare. Replica la concorrente: “Lascio fare a lui”. L’offerta è di 40mila euro. La coppia rifiuta ancora ed è Gianluca a decidere: “Siamo giovani e abbiamo tanti progetti. Abbiamo anche le nostre attività. Sappiamo che ci capiteranno altre opportunità nella vita quindi rischiamo”. Pochi minuti dopo, però, cambiano idea e decidono di accettare l’ultima offerta del dottore: quella da 52mila euro. Nel loro pacco, il numero 16, Gianluca e Luana scoprono di avere 100 euro, la cifra che avrebbero vinto se non avessero accettato l’offerta.