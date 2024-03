Ad Affari Tuoi la storia di Ilaria: “La mia azienda è fallita, mi sono ritrovata senza lavoro da adulta” Ilaria è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di martedì 19 marzo. La donna gioca con sua figlia Giada e al conduttore Amadeus ha raccontato le sue difficoltà professionali: “La mia azienda è fallita, mi sono ritrovata adulta e senza lavoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

574 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 19 marzo gioca Ilaria, concorrente che rappresenta il Friuli Venezia Giulia essendo originaria di Faedis, in provincia di Udine. Ad accompagnarla nel corso di questa esperienza è la figlia Giada c on la quale gioca in coppia.

La storia di Ilaria, concorrente del Friuli Venezia Giulia

Ilaria, la concorrente che rappresenta il Friuli Venezia Giulia, perde i pacchi principali del gioco nella prima metà della puntata. Abbatte prima i 200.000 euro, quindi i 100.000 euro e infine anche i 300.000 euro. A quel punto, sicuro di poter ormai portare la puntata a casa senza “perdite” per la Rai il dottore Pasquale Romano fa alla donna la sua proposta: 9000 per chiudere immediatamente la partita. Ilaria ci pensa ed è in quel momento che racconta ad Amadeus da dove provenga il rispetto che manifesta nei confronti dei soldi: “Porto una sorta di rispetto per i soldi. Mi sono ritrovata in una situazione non facile qualche anno fa quando la mia aziendale, quella per la quale ho lavorato diversi anni, è fallita. Mi sono ritrovata a un’età adulta senza lavoro., quindi so cosa significa avere dei soldi e misurarli. Mi sono dovuta tirare su le maniche. Ne approfitto per far capire che si tratta di soldi sui quali non si può sputare a cuor leggero ma rifiuto e vado avanti”.

Ilaria e Giada vincono 50mila euro ad Affari Tuoi

Verso la battute finali del gioco, Ilaria riesce a ribaltare la partita. Arriva agli ultimi pacchi con la possibilità di vincere ancora 50mila euro oppure 75mila euro. Tra i pacchi blu resta solo quello da 1 euro. Il dottore le propone 31mila euro che la donna decide di rifiutare. Il terzultimo pacco a essere aperto è quello da 75mila euro che viene eliminato. Le viene proposto un cambio che la donna rifiuta e fa bene: il suo pacco contiene infatti 50mila euro.