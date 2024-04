La storia di Federica e Luca ad Affari Tuoi: “Dopo un anno di fidanzamento siamo stati incoscienti”

video suggerito

Federica e Luca sono stati i protagonisti di Affari Tuoi della puntata del 4 aprile: entrambi arbitri, "condividiamo la stessa passione" hanno raccontato ad Amadeus. "Siamo stati incoscienti, dopo un anno di fidanzamento io ero piccola e siamo andati a vivere insieme. Non avevo un lavoro", il racconto prima di perdere tutto.

A cura di Gaia Martino

Federica è stata la concorrente di Affari Tuoi della serata di giovedì 4 aprile. Accompagnata dal marito Luca, ha rappresentato la regione Lazio. "Siamo marito e moglie da due anni. Siamo entrambi arbitri, condividiamo la stessa passione" hanno raccontato ad Amadeus e al pubblico di Rai1 prima di dare il via alla partita conclusasi, purtroppo, senza lieto fine.

La partita di Federica, accompagnata dal marito Luca

"Chi ben inizia è a metà dell'opera": con queste parole Amadeus ha commentato l'esito del primo pacco, contenente zero euro. Federica e Luca hanno cominciato bene la loro partita ad Affari Tuoi, fino alla scelta di aprire il pacco della Basilicata contenente 300 mila euro. Hanno poi pescato 30 mila, poi ancora 100 mila. Dopo i primi 6 pacchi, è arrivata la prima telefonata dal dottore che ha offerto un cambio, poi accettato. Federica ha scelto il numero 1 e bene ha fatto perché il suo 13 conteneva 20 euro. Dopo aver eliminato cifre blu, è arrivata la prima offerta in denaro: "Metodo classico, hai fatto 24 puntate, 1000 euro a puntata" ha spiegato Amadeus prima di scrivere la cifra, 24 mila euro. La concorrente ha allora raccontato di sé e della sua storia con il marito: "Io e Luca siamo stati incoscienti, siamo andati a vivere insieme subito, al primo anno di fidanzamento. Io ero piccola, non avevo ancora un lavoro, sono stata incosciente. Abbiamo avuto difficoltà, però glielo dico sempre che se non fossimo stati così affrettati, alcune scelte non sarebbero state fatte, e questa è stata la più bella della nostra vita. Non abbiamo ancora comprato casa, abbiamo tanti progetti, due speciali. Uno è la casa e l'altro vedremo" ha dichiarato prima di rifiutare l'offerta. Dopo altri 6 pacchi, è arrivata la nuova telefonata dal dottore desideroso di scoprire il perché del numero 1. Federica ha così rivelato il motivo della sua scelta: "Il 1 giugno è il giorno in cui ci siamo sposati, è il nostro numero, è la nostra data. Il giorno dove è iniziato e continuato tutto". Dopo il racconto, è arrivata una nuova offerta, il cambio, rifiutato. Federica e Luca, dopo due tiri, si sono trovati con soli 75 mila euro, poi tutte cifre blu. Dopo aver beccato l'ultimo rosso, 75mila euro, sono volati alla Regione Fortunata.

Il finale di Federica e Luca ad Affari Tuoi: tornano a casa senza soldi

Federica e Luca hanno giocato alla Regione Fortunata dopo la partita dei ‘pacchi' sfortunata. Persi i primi 100 mila euro, hanno tentato la fortuna con l'ultima occasione, scegliendo la regione Puglia per vincere 50 mila euro. "La vittoria più grande è stato il giorno di questo pacco, il 1 giugno 2022 è stato il giorno più bello della mia vita. Non potevo trovare persona più bella di Federica" ha dichiarato lui prima di scoprire l'esito del gioco da Amadeus. Federica e Luca, purtroppo, non sono riusciti a conquistare alcuna cifra ad Affari Tuoi.