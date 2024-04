video suggerito

Federico suggerisce le mosse a Eleonora ad Affari Tuoi: “Mi gioco la relazione”, ma sbaglia tutto Eleonora della Lombardia è tornata a casa con 23 mila euro dopo aver giocato ad Affari Tuoi. Il fidanzato Federico, al suo fianco, le aveva consigliato di rinunciare all’offerta rischiando di perdere tutto. Prima ancora aveva detto: “Fai così, mi gioco la relazione”. Il loro pacco conteneva 500 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Eleonora è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 16 aprile. Con Federico, il compagno, hanno rappresentato la Regione Lombardia. Di Milano, sono fidanzai da 7 anni e sono entrambi studenti: lei sogna di diventare avvocato, lui invece studia economia. Hanno concluso la partita accettando l'offerta del dottore di 23 mila euro: nel loro pacco c'erano solo 500 euro.

La partita di Eleonora e Federico ad Affari Tuoi

La partita di Eleonora e Federico ad Affari Tuoi è partita bene: hanno pescato soltanto una cifra grossa, 200 mila euro, dal pacco chiamato da Federico. Amadeus ha così scherzato: "Federico, è stato un piacere. Ti puoi accomodare". La prima telefonata del dottore si è conclusa con l'offerta di 35 mila euro, rifiutata, e subito dopo è stato svelato il pacco contenente gli ambiti 300 mila euro.

Arrivata l'offerta del cambio, Eleonora ha scelto di proseguire con il suo numero 5: "Per me non è un numero importante, per Federico sì. Sono 5 in famiglia. Stiamo giocando insieme, quindi proseguiamo", la motivazione. Hanno rifiutato un'altra offerta, 18 mila euro: "Tendo ad essere timida, sono molto emotiva. Questa è l'occasione per mettermi alla prova" ha spiegato Eleonora. La partita è proseguita con l'apertura dei pacchi e sono andati via tutti i rossi, eccetto 75 mila euro. Rifiutati 10 mila euro, hanno aperto il numero 14, "Il giorno in cui ci siamo fidanzati, a San Valentino", hanno raccontato, e la fortuna è stata dalla loro parte: "L'amore vince sempre". Per la terza volta è poi arrivata l'offerta del cambio: "Ti proporrei una cosa, di tenerlo e aprire il pacco che sappiamo io e te" ha dichiarato Federico. "Ti stai prendendo una responsabilità", il commento di Amadeus. "Mi gioco la relazione" ha continuato il concorrente. "L'amore vince su tutto, fino alla fine della puntata. Poi il viaggio è lungo, c'è tempo per parlarne" ha aggiunto il conduttore prima che i due rifiutassero il cambio, restando in gioco con il numero 5. Hanno aperto il numero 1, contenenti 50 euro: "Durante il viaggio ho preso un treno, poi cambiato, e questo è il numero finale del treno. Senza sceglierlo, sono capitata nella carrozza con quel numero, lo stesso del posto. Anche il posto a tavola era quello" ha raccontato lei.

Il finale: Eleonora accetta 23 mila euro contro il parere del fidanzato

Eleonora e Federico, arrivati con 75mila euro da un lato e 500 euro dall'altro, hanno ricevuto l'offerta di 23 mila euro, che hanno accettato. Federico aveva consigliato alla fidanzata di proseguire con il gioco rischiando di perdere tutto, ma le sue parole non hanno convinto Eleonora. Per fortuna, perché nel pacco avevano 500 euro.