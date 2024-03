Eleonora Abbagnato e la figlia Julia, talento della danza: “Ha grande forza di volontà”

video suggerito

Julia Balzaretti, figlia dell'ex calciatore Federico e di Eleonora Abbagnato, potrebbe diventare una grande stella della danza. Le parole della madre.

Julia Balzaretti, figlia dell'ex calciatore Federico e di Eleonora Abbagnato, potrebbe diventare una grande stella della danza. Ne ha parlato proprio la Abbagnato in una intervista al Corriere della Sera: "Ha grande forza di volontà".

Le parole di Eleonora Abbagnato

La danza è "passione e ambizione, al 50 per cento", spiega nel corso dell'intervista al quotidiano di via Solferino. È una passione che si tramanda da madre in figlia? Julia ha 12 anni e nel documentario andato in onda su Rai3 ha interpretato sua madre da bambina:

Se sia un talento non lo so, è una che ha grande forza di volontà, le piace quello che intrapreso, lo fa perché piace a lei io non la obbligo assolutamente, anzi. Purtroppo me la son portata dappertutto da piccolina, col ciuccio dietro le quinte, ha visto qualsiasi spettacolo, e stava sempre lì a guardare, come me che ho cominciato a tre anni in questa scuola privata di Palermo e non ho più smesso. Julia me la portavo dappertutto e poi lei stessa ha iniziato e ha intrapreso un percorso di vera professionista perché le piace moltissimo, già piccolina così

Ma come si riconosce il talento? "Da subito, si vedono. Ce ne sono pochi purtroppo, perché i talenti sono rari. Però lo vedi subito in una bambina se ha una luce diversa, che attrae l'occhio e questo non te lo insegna nessuno. Poi certo devi anche costruirci intorno una professionalità. Questo è quello che mi è successo quando studiavo a Montecarlo e Roland Petit mi scelse per il ruolo di una bambina piccola, oppure l'incontro con Carla Fracci quando son tornata apposta in Sicilia per incontrarla e lavorare con lei e Beppe Menegatti".

Eleonora Abbagnato allieva di Carla Fracci

Cosa le ha insegnato Carla Fracci? Eleonora Abbagnato risponde: "Direi che mi ha insegnato la professionalità, perché da bambina mi sono ritrovata sul palcoscenico a interpretare dei ruoli al suo fianco e questo mi ha dato tanta responsabilità, anche del palco".