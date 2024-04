Harley Zuriatti festeggia 40 anni dopo Affari Tuoi: “Senza utero, senza 200k ma sempre favolosa”

video suggerito

Harley Zuriatti, la simpaticissima concorrente del Friuli Venezia Giulia, ha raccontato la sua storia ad Affari Tuoi. La ragazza sta ancora lottando contro un tumore all'utero e proprio nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un nuovo intervento. Intanto, sui social, la ragazza ha condiviso le foto della sua festa di compleanno. Ha compiuto 40 anni e ha festeggiato insieme al suo compagno Andrea. Il post su Instagram facendo riferimento alla sfortunata partita nel format condotto da Amadeus: "Senza utero, senza 200k but still fabulous!".

Chi è Harley Zuriatti, la concorrente malata di cancro protagonista ad Affari Tuoi

Harley Zuriatti è la concorrente del Friuli Venezia Giulia che ha cercato di vincere 200mila euro ad Affari Tuoi, purtroppo senza riuscirci. La sua storia ha emozionato i telespettatori di Rai1 perché, come ha raccontato nel corso della puntata, sta affrontando col sorriso la sua battaglia contro il cancro. Si chiama Harley perché suo padre è un motociclista appassionato di Harley Davidson. Nel corso della puntata, Harley ha spiegato la sua situazione:

Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l'occasione, salutando tutti i malati oncologici, io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare a andare avanti.

"Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia"

Harley Zuriatti ha raccontato di aver scoperto Affari Tuoi proprio perché costretta a restare a casa per la chemioterapia: "Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri". Purtroppo, la partita non è andata bene per Harley perché aveva un pacco da 200mila euro che poi ha cambiato, vincendo alla fine "solo" 20mila euro. Ecco perché lei stessa ha scherzato sui suoi social: "Senza utero, senza 200k, ma sempre favolosa".