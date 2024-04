video suggerito

Harley, dalla lotta contro il cancro ad Affari Tuoi: "Sono qui grazie alla mia malattia" La battaglia contro il cancro di Harley ad Affari Tuoi: "Quando facevo le chemio guardavo sempre Affari Tuoi". Finale amaro per la coppia che aveva 200mila euro, ma li ha cambiati.

Harley dal Friuli Venezia Giulia è la concorrente che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi del 22 aprile. Amadeus, intanto, è in onda mentre la sua Inter si gioca il derby scudetto con il Milan, ma il programma è ovviamente registrato. Ma non è questa la storia migliore della serata. La storia migliore è di Harley, che si chiama così perché suo padre è un motociclista appassionato di Harley Davidson: "Mi chiamo così proprio per questo motivo". Ad accompagnare Harley è il fidanzato Andrea, insieme da quattro anni. Harley lotta contro un tumore all'utero e tra pochi giorni dovrà tornare a operarsi. La sua voglia di vita e la sua vitalità sono un manifesto per chi è nella stessa situazione. La sua partita è dedicata a tutti i malati oncologici. I primi sei pacchi da aprire: la Puglia rivela subito un blu. Il secondo pacco è la Valle d'Aosta: 10mila euro. Per adesso, un blu e un rosso. Il terzo pacco è la Toscana, il numero 18: 10 euro. Siamo a due blu subito via. Purtroppo, però, nel pacco 19 ci sono 300mila euro. Il pacco successivo, invece, è un altro blu. L'ultimo pacco prima della prima chiamata del Dottore, il 14 (Veneto), è un altro blu. Tutto considerato, una buona partenza.

Il Dottore chiede se un cambio o un offerta, ma i concorrenti danno palla al Dottore che parte quindi con un'offerta: 35mila euro. Una bella offerta che però Harley e il suo compagno decidono di rifiutare. Il primo pacco da aprire è il rosso più piccolo: 5mila euro. Nel secondo pacco, la Campania, va via un altro blu. Nel terzo pacco, la Sicilia, scopre purtroppo 30mila euro. Adesso tocca di nuovo al Dottore: che stavolta sceglie per il cambio. Harley, però, rifiuta l'offerta. Andrea rivela: "Come farò tra un mesetto, sposo la tua causa". I due sono futuri sposini. Questa nuova fase della partita però fanno subito partire 75mila euro. E torna la parità tra rossi e blu. La chiamata successiva è per Rosanna del Molise, che come ricorda Amadeus: "O li prende piccolini o li prende grandi". E infatti è piccolino. Nell'ultimo pacco da aprire, il Piemonte, i concorrenti trovano un altro blu e possono quindi affacciarsi di nuovo con fiducia dal Dottore. L'offerta è identica alla prima: 35mila euro. Si inizia a ragionare: "Siamo giovani e abbiamo avuto un anno devastante. Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l'occasione, salutando tutti i malati oncologici, io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare a andare avanti".

Harley quindi rivela di avere ancora il cancro: "Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri". La coppia perde un rosso da centomila euro, ma mantiene un rosso da duecentomila euro. Il Dottore offre un cambio che a questo punto la coppia accetta: va a prendersi il 17 della Liguria. Non apre il suo vecchio pacco, il 4, ma apre il pacco dell'Abruzzo: vanno via 50mila euro. Alla stretta finale si arriva con due rossi e due blu, ancora un tiro e l'offerta del Dottore: ancora 35mila euro. Harley sente la voglia di giocare e non riesce a valutare i pro e i contro. Il pacco successivo, l'Emilia Romagna, contiene solo 5 euro. Il gran finale sembra scritto.

Arrivati a questo punto della partita c'è un altro tiro e il Dottore chiede alla coppia se hanno un'offerta che accetterebbero. Harley chiede un cambio e il Dottore accetta: "Rischia Harley, rischio anche io", dice il Dottore tramite Amadeus. Il ragionamento di Harley: "Sono tre numeri importanti. Mi sono ammalata di tumore il 3 e mia nonna è morta il 4 dello stesso tumore". Harley però si fida del compagno Andrea, che va sul 3 della Calabria. Danno quindi via il 17 ma non aprono il 4, che è il pacco che avevano all'origine. Nel pacco 17, purtroppo, c'erano 200mila euro. "Quello forse era l'unico numero legato a un momento bellissimo", rivela Amadeus. La partita cambia d'umore. Sarebbe stata la partita perfetta. Nel pacco, però, dopo l'ennesimo cambio riescono almeno a prendere 20mila euro.