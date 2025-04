Morta suicida Virginia Giuffre, principale accusatrice di Epstein: “Insopportabile il peso dell’abuso”

video suggerito

A cura di Susanna Picone

È morta Virginia Giuffre, tra le prime e più note accusatrici di Jeffrey Epstein. La donna, 41 anni, si sarebbe suicidata a Neergabby, in Australia, dove viveva da alcuni anni. Giuffre aveva accusato il miliardario americano Jeffrey Epstein, suicidatosi mentre era in custodia a New York nel 2019, di averla usata come "schiava sessuale" nei primi anni 2000.

A diffondere la tragica notizia è stata la famiglia tramite un comunicato a NBC News. "Il peso dell'abuso si è rivelato insopportabile", ha dichiarato la famiglia, definendo Virginia Giuffre "una guerriera nella lotta contro gli abusi sessuali e il traffico di esseri umani".

"È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte nella sua fattoria nell'Australia Occidentale", ha dichiarato la famiglia. "Si è suicidata dopo aver sofferto per tutta la vita a causa delle violenze sessuali e del traffico di esseri umani" di cui è stata vittima. Non ci sono parole che possano esprimere la profonda perdita che proviamo oggi per la scomparsa della nostra dolce Virginia", ha aggiunto la famiglia, ricordando il suo "incredibile coraggio e il suo spirito amorevole. Alla fine, era divenuto insopportabile per Virginia sopportare il peso degli attacchi" che aveva subito. Qualche settimana fa la sua agente aveva reso noto che la donna era stata ricoverata in ospedale dopo un grave incidente.

Virginia Giuffre, tra le prime a denunciare abusi sessuali e traffico di minori subiti da Epstein e dalla sua associata Ghislaine Maxwell, aveva fornito prove cruciali che portarono all'incriminazione e condanna di Maxwell. La sua denuncia era stata fondamentale anche per altre vittime che, dopo di lei, avevano raccontato le loro esperienze.

Cresciuta in Florida, la donna aveva raccontato di un'infanzia difficile segnata da abusi e vita in strada, poi l’incontro con Maxwell tra il 1999 e il 2002. Tra le accuse a Epstein quella di averla trafficata a potenti amici, tra cui il principe Andrea e l'agente di moda Jean-Luc Brunel. Con il principe Andrea aveva raggiunto un accordo multimilionario nel 2022.