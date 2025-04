Virginia Giuffre, l’accusatrice di Epstein e del principe Andrea: “Sto per morire, mi hanno investita”

video suggerito

"I medici mi hanno dato quattro giorni di vita". Con queste parole, Virginia Giuffre ha sconvolto i suoi follower su Instagram, condividendo un post che si è rapidamente diffuso sui social media. Nota a livello internazionale per aver accusato il principe Andrea d'Inghilterra, fratello maggiore di re Carlo III, di abusi sessuali e per il suo ruolo nell'esposizione del caso Jeffrey Epstein, il miliardario incriminato per traffico di esseri umani, ora la donna si trova ad affrontare una nuova drammatica prova.

Attraverso la rete, ha rivelato di essere rimasta vittima di un grave incidente stradale che avrebbe messo seriamente a rischio la sua vita. La 41enne, madre di tre figli, ha pubblicato una foto che la ritrae in un letto d'ospedale, il viso segnato da lividi. Secondo il suo racconto, l’auto su cui viaggiava è stata travolta da un camion mentre svoltava a sinistra, con conseguenze devastanti per la sua salute. L’incidente le avrebbe causato infatti una grave insufficienza renale, e i medici le avrebbero comunicato che potrebbe non farcela.

"Mi hanno dato quattro giorni di vita e mi hanno trasferita in un ospedale specializzato in urologia", ha scritto nella didascalia della fotografia. "Quest'anno è stato il peggior inizio d'anno, ma non voglio annoiare nessuno con i dettagli. Ma credo sia importante sottolineare che quando un autista di scuolabus ti viene incontro guidando a 110 km/h mentre stiamo rallentando per svoltare, non importa di cosa sia fatta la tua auto, potrebbe benissimo essere una scatola di latta".

Virginia Giuffre si è separata di recente dal marito, istruttore australiano di arti marziali conosciuto durante un viaggio in Thailandia quando aveva solo 19 anni, e vive a North Perth, in Australia. Nel suo post, ha lasciato intendere di voler vedere i suoi tre figli "un’ultima volta" prima di morire. "Sono pronta ad andarmene, ma non prima di aver rivisto i miei bambini un'ultima volta", ha scritto.

Il principe Andrea e Virginia Giuffre nel 2001 a Londra

La donna è nota soprattutto per aver denunciato Jeffrey Epstein (trovato morto in cella nell'agosto 2019, ufficialmente per suicidio) e il principe Andrea d’Inghilterra. Ha dichiarato di essere stata vittima della rete di abusi organizzata dal miliardario e Ghislaine Maxwell quando era ancora minorenne. Ha poi accusato il principe Andrea di violenza sessuale, portandolo a un accordo extragiudiziale. La testimonianza contro la Maxwell ha invece contribuito alla condanna della collaboratrice di Epstein. Oggi è attivista contro la tratta di esseri umani e sostiene le vittime di abusi.