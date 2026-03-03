La verità dietro la foto di Stephen Hawking con due donne in bikini rinvenuta negli Epstein Files

Una foto di Stephen Hawking con due donne in costume da bagno è contenuta negli Epstein Files. Lo scatto ha alimentato polemiche e speculazioni sui legami tra il fisico e il finanziere condannato per abusi e traffico di minori e morto suicida nel 2019. Nei giorni scorsi si è espressa la famiglia dello scienziato e nuove rivelazioni sono state fatte dai media: cosa è emerso.

Tra i documenti contenuti negli Epstein Files che hanno scatenato polemiche c'è anche una foto di Stephen Hawking, cosmologo, fisico, astrofisico, matematico e divulgatore britannico morto nel 2018, insieme a due donne in costume (i cui volti sono stati oscurati per proteggere la loro privacy, ndr).

Nei giorni scorsi sui quotidiani esteri sono state fatte nuove rivelazioni sullo scatto. L'immagine, spiega il Daily Mail, non è stata contestualizzata nei documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su Epstein scatenando numerose speculazioni.

Il quotidiano ha rinvenuto la copia originale della foto, non censurata, scattata al Ritz-Carlton Hotel di Orlando, in Florida, nel 2008. Al tempo le due donne erano le assistenti a tempo pieno di Hawking; sono Monica Guy e Nicola O'Brien.

Non è ancora chiaro come lo scatto sia finita negli Epstein Files. Guy ha utilizzato la foto per illustrare un suo articolo in cui elogiava l'accessibilità negli hotel degli Stati Uniti, basandosi sulla sua esperienza di viaggio con il fisico, paralizzato dalla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) fino alla morte, avvenuta all'età di 76 anni.

In precedenza si riteneva che la foto fosse stata scattata al Ritz-Carlton sull'isola caraibica di St. Thomas nel 2006: in quell'occasione Hawking stava tenendo un discorso sulla cosmologia quantistica durante un simposio scientifico finanziato da Epstein. Un rappresentante della famiglia ha confermato che le donne erano le sue badanti a tempo pieno.

Così Guy aveva parlato dei suoi viaggi al fianco del celebre astrofisico: "Gli Stati Uniti sono all'avanguardia in termini di hotel accessibili. Questa è la conclusione a cui sono giunta dopo diversi anni trascorsi in viaggio con Stephen Hawking".

"Abbiamo soggiornato in hotel di lusso e non in città di tutto il mondo. Negli Stati Uniti avere disabilità è considerato assolutamente normale e il diritto di una persona disabile ad accedere alle stesse strutture alberghiere di tutti gli altri è indiscusso", aggiungeva.

Aveva inoltre spiegato che, a causa del suo status di celebrità, al professore venivano spesso offerti i migliori hotel dai suoi ospiti e che il suo nome "apriva molte porte". "E poiché, cosa importante, Stephen Hawking è abbastanza sicuro di sé da difendere i propri diritti, se ha avuto una brutta esperienza, non ha remore a comunicarlo".

Hawking era tra i 21 scienziati di fama internazionale che nel marzo 2006 presenziarono a una conferenza organizzata da Epstein, cinque mesi prima che il finanziere, condannato per abusi e traffico di minori e morto suicida in carcere nel 2019, venisse accusato per la prima volta di favoreggiamento della prostituzione.

Secondo le e-mail inviate dal finanziere, Hawking era stato in precedenza accusato di aver "partecipato a un'orgia tra minorenni" sull'isola da Virginia Giuffre, una delle vittime di Epstein, morta suicida nel 2025. Accusa che non è mai stata provata.

Secondo i documenti del tribunale resi pubblici due anni fa, il finanziere ha sempre negato l'attribuzione di questi fatti e avrebbe incaricato la compagna e complice Ghislaine Maxwell di offrire denaro agli amici di Giuffre se questi fossero riusciti a confutare le accuse contro Hawking.

Il fisico è menzionato almeno 250 volte nei fascicoli sul caso Epstein, come emerso da un'analisi della documentazione pubblicata dal Dipartimento di Giustizia. Ma non vi è evidenza che questo fatto implichi uno o più illeciti.