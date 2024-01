Chi c’è nella lista dei primi nomi legati al caso Jeffrey Epstein e cosa significa Una giudice americana ha iniziato a rivelare i nomi di contatti, conoscenti, collaboratori, presunte vittime e complici di Jeffrey Epstein, accusato di reati sessuali e suicidatosi in carcere nel 2019 prima di andare a processo. Non si tratta di una lista clienti e non presuppone complicità in reati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diversi documenti relativi a una causa collegata a Jeffrey Epstein, l’ex finanziere americano accusato di traffici sessuali e morto suicida in una prigione federale nel 2019, sono stati resi pubblici.

Nei primi documenti ci sono in gran parte nomi che erano già noti, inclusi amici di alto profilo di Epstein e vittime che hanno parlato pubblicamente in passato. Ma non si tratta di una lista clienti e non presuppone complicità in reati.

La lista Epstein: dal principe Andrew ai presidenti Clinton e Trump

Ad esempio nella lista dei primi nomi diffusi troviamo il principe Andrew, l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, Michael Jackson e David Copperfield. I documenti, depositati come parte della causa legale intentata da Virginia Giuffre, tra le vittime di Epstein, contro Ghislaine Maxwell, compagna dell'ex finanziere che sta scontando una pena di 20 anni per averlo aiutato a reclutare e ad abusare delle ragazze, includono estratti di deposizioni e mozioni.

Tra gli altri nomi c'è anche quello dell'ex presidente repubblicano Donald Trump. Il tycoon viene citato come conoscente di Esptein, ma non si fa cenno ad alcun comportamento penalmente rilevante. Per quanto riguarda Bill Clinton, che era molto più vicino al finanziere e ha viaggiato con lui negli anni 2000, il suo nome viene citato decine di volte ma, anche in questo caso, non c'è alcuna chiara indicazione di attività illegali.

I documenti non contengono grosse novità

Queste rivelazioni erano state pianificate e attese a partire da un'ordinanza emessa il 18 dicembre dalla giudice di New York Loretta Preska, un documento che ha avuto l'effetto di una bomba a orologeria quando i giudici lo hanno reso pubblico il 19 dicembre. Lo scorso mese la giudice ha elencato 180 persone – utilizzando numeri e lo pseudonimo "Doe" – e ha ordinato di rendere note le loro identità "pienamente" entro e non oltre 14 giorni dal 18 e 19 dicembre, ovvero il 2 o 3 gennaio.

Per giustificare la desecretazione di nomi i tribunali si basano sul fatto che alcune persone sono facilmente identificabili in interviste degli ultimi anni.

L'elenco di nomi aveva alimentato grande curiosità e speculazioni sui media ma, appunto, non è una "lista clienti" e non presuppone alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein.