Dalle accuse di orge con minori all’isola dei vip, cosa c’entrano Hawking e Michael Jackson con Epstein Ci sono oltre 150 persone nella lista di nomi legati alla vicenda giudiziaria del finanziere americano accusato di traffico sessuale di minorenni. E si parla di orge e personaggi di spicco arrivati sull’isola privata di Epstein. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stephen Hawking

Sono più di 150 i nomi contenuti nei documenti giudiziari resi pubblici sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto suicida nel 2019 mentre aspettava il processo per crimini sessuali. Nomi collegati in diverso modo a Epstein: persone precedentemente identificate come ‘John o Jane Does' in una causa intentata contro l'ex amante del miliardario, Ghislaine Maxwell.

Si tratta di un elenco che non rimanda ad accuse di complicità nei crimini di Epstein: il giudice ha deciso per la pubblicazione dei documenti perché gran parte delle informazioni sono già pubbliche. Ma chi c’è in questa lista? Oltre al principe Andrea, agli ex presidenti Usa Bill Clinton e Donald Trump – molti dei nomi erano già noti – troviamo anche personaggi come il cantante Michael Jackson, David Copperfield o lo scienziato Stephen Hawking.

Cosa c’entrano con Epstein? Il celebre astrofisico, a quanto emerso, viene nominato da Epstein in una mail del 2015 a Ghislaine Maxwell in cui parla di "false accuse" secondo cui Hawking avrebbe partecipato a un'orgia minorile nelle Isole Vergini. Hawking, morto nel 2018 all’età di 76 anni, era stato fotografato sull’isola di Epstein nel 2006, durante un viaggio per una conferenza finanziata da Epstein alla quale avevano partecipato altri 20 scienziati. Nelle foto il professore partecipava a un barbecue sull’isola.

Accuse infamanti su diversi nomi della lista arrivano da un’altra ragazza vittima dei traffici di Epstein e Maxwell, l’allora 21enne Johanna Sjoberg. Sotto giuramento racconta, ad esempio, come Epstein le avrebbe rivelato che "a Clinton piacciono giovani, riferendosi alle ragazze".

Il nome di Clinton è stato menzionato almeno 50 volte nei documenti rilasciati. In risposta, un portavoce dell’ex presidente ha detto alla CNN che non sapeva nulla dei "terribili crimini" di Epstein quando si sono incontrati, affermando che sono passati "quasi 20 anni dall’ultima volta che Clinton ha avuto contatti con Epstein".

Sjoberg racconta anche di aver visto il celebre cantante Michael Jackson sull’isola caraibica di Epstein e cita pure l’illusionista David Copperfield. "Hai mai incontrato qualcuno di famoso quando eri con Jeffrey?" le è stato chiesto. "Ho incontrato Michael Jackson… a casa [di Epstein] a Palm Beach", ha risposto lei, senza fornire altri dettagli.