Epstein aveva video porno di Bill Clinton e del principe Andrea: le rivelazioni nei nuovi documenti I documenti desecretati svelano le dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein: “Jeffrey aveva video porno di Bill Clinton, del Principe Andrea e di Richard Branson. Trump ha avuto rapporti sessuali con una donna nella sua abitazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso Epstein ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Emergono sempre più dettagli dai documenti giudiziari relativi a Jeffrey Epstein desecretati dopo cinque anni dal suicidio in cella dell’imprenditore, mentre attendeva il processo per traffico di minorenni e pedofilia.

Gli atti in questione sono stati diffusi in diverse tranche. Nelle ultime ore il New York Post ha reso note alcune dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein, secondo la quale Donald Trump avrebbe avuto "relazioni sessuali" con una donna nell'abitazione dello stesso Epstein a New York "in diverse occasioni".

Non solo. Pare che l'imprenditore avesse video porno del principe Andrea, Duca di York e terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo, dell'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e di Richard Branson, famoso magnate britannico, fondatore del Virgin Group.

Leggi anche Il miliardario Leon Black è stato accusato di aver violentato un'adolescente a casa di Jeffrey Epstein

"Quando una mia amica ha avuto rapporti sessuali con Clinton, il principe Andrea e Richard Branson, i video sono stati filmati in ogni occasione separata da Jeffrey", ha detto Ransome, aggiungendo: "Grazie a Dio lei è riuscita a procurarsi alcuni filmati girati, che identificano chiaramente i volti di Clinton, del principe Andrea e di Branson che hanno rapporti sessuali con lei. Epstein invece è stato intelligente: non si vede in nessuna immagine. Personalmente posso confermare di aver visto con i miei occhi le prove di questi atti sessuali".

Ransome ha sottolineato che la sua amica ha denunciato i sex tape alla polizia già nel 2008. "Non è stato fatto nulla ed è stata completamente umiliata dal dipartimento di polizia dove è andata a denunciare quello che era successo con Epstein, Clinton, Branson e il principe Andrae", ha scritto la donna. L’avvocato del defunto Epstein, Alan Dershowitz, ha sottolineato che le dichiarazioni di Ransome "mancano manifestamente di credibilità".

​