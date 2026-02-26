Stephen Hawking negli Epstein Files, il mistero della foto con due donne in bikini: la famiglia rompe il silenzio

C’è anche il celebre fisico britannico Stephen Hawking nei file di Epstein. In particolare ci sarebbe una foto del 2006 che lo ritrae durante un simposio con due sue caregiver in costume da bagno. La famiglia respinge ogni accusa: non ci sono prove di comportamenti illeciti.

La foto di cui si parla: Stephen Hawking negli Epstein Files

Nei milioni di documenti e email dei cosiddetti Epstein Files compare anche il nome di Stephen Hawking, il celebre fisico britannico scomparso nel 2018. Tra le carte spuntano alcune fotografie che lo ritraggono insieme a due donne in costume da bagno, suscitando inevitabilmente clamore e speculazioni online. Le immagini sono state scattate al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, durante un simposio scientifico del 2006 su temi di cosmologia quantistica e “Energia dello spazio vuoto”.

Hawking, che conviveva da oltre cinquant’anni con la sclerosi laterale amiotrofica, era accompagnato dalle sue assistenti di lungo corso, due caregiver provenienti dal Regno Unito, e non era mai stato fotografato insieme a Epstein.

Epstein Files, anche Stephen Hawking nei file dell'inchiesta

Lo scienziato aveva partecipato a una conferenza che radunava 21 scienziati di rilievo, tra cui alcuni fisici e biologi, sull’isola privata di Little St. James (di proprietà del finanziere americano) e nella vicina St. Thomas. Alcune foto mostrano Hawking a un barbecue con altri ospiti e durante un tour in sottomarino dei fondali dell’isola, mezzo appositamente modificato per permettergli l’accesso nonostante la sedia a rotelle. Non esistono prove di comportamenti illeciti, e l’inclusione del suo nome nei file non costituisce un’accusa.

Hawking è citato almeno 250 volte nella tranche di oltre 3,5 milioni di documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ma non è mai stato incriminato. Nel 2015, una email mal scritta inviata da Epstein alla sua collaboratrice Ghislaine Maxwell menzionava Hawking in riferimento a presunte accuse di una partecipazione a un’“orgia con minorenni” nelle Isole Vergini, offrendo un premio a chi avesse potuto smentirle. Queste affermazioni non hanno mai trovato conferma, e Virginia Giuffre, presunta vittima citata, non ha mai mosso accuse pubbliche contro lo scienziato.

Stephen Hawking partecipa a un barbecue sull’isola caraibica Little St. James di Jeffrey Epstein, mentre prende parte a una conferenza sull’isola vicina di St. Thomas nel marzo 2006

La famiglia dello scienziato: "Accuse infondate"

Di fronte alle speculazioni, la famiglia dello scienziato ha chiarito in modo netto: "Il Professor Hawking ha dato alcuni dei contributi più importanti alla fisica del XX secolo, pur convivendo con una condizione debilitante che lo costringeva a usare ventilatore, sintetizzatore vocale, sedia a rotelle e cure mediche h24. Qualsiasi insinuazione di comportamenti inappropriati da parte sua è falsa e del tutto infondata".

Le due donne nella foto erano infatti caregiver di lungo corso e non modelle o altre figure legate a Epstein, come talvolta riportato dai media. La famiglia ha sottolineato che Hawking ed Epstein non sono mai stati fotografati insieme, né esistono prove di illeciti da parte del fisico.

Si è dimesso il presidente del Forum di Davos

Parallelamente, la vicenda Epstein ha avuto altri sviluppi negli ultimi giorni. Borge Brende, presidente e CEO del World Economic Forum (noto anche come Forum di Davos), si è dimesso dopo un’indagine interna relativa alla sua corrispondenza con Epstein, tra cui almeno tre cene con il finanziere. "Dopo attenta riflessione – ha dichiarato Brende – ho deciso di dimettermi. Questi otto anni e mezzo sono stati profondamente gratificanti", pur precisando di non essere stato a conoscenza del passato criminale di Epstein.

Anche Larry Summers, ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha annunciato che lascerà il suo incarico ad Harvard alla fine dell’anno accademico, dopo settimane di indagini sui suoi legami con Epstein. E Bill Gates, coinvolto in alcune foto e documenti, si è scusato pubblicamente con i dipendenti della sua fondazione, chiarendo di non aver mai commesso reati ma solo "errori".