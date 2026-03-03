Hillary tesa, Bill che parla della foto nella vasca: i video delle deposizioni dei Clinton sugli Epstein files

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso Epstein ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lei che batte i pugni sul tavolo e va via, lui che prova a spiegare perché è nella famosa foto che lo ritrae in una vasca idromassaggio insieme ad una "sconosciuta". Appaiono così Hillary e Bill Clinton nei video pubblicati sulle rispettive deposizioni sui cosiddetti Epstein files, i documenti relativi alle indagini su Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre era detenuto con accuse di abusi sessuali e traffico internazionale di minori, resi noti nelle scorse settimane e che provocato un vero e proprio terremoto nella politica USA e non solo.

L'ex segretario di Stato e l'ex Presidente USA sono stati ascoltati la scorsa settimana dalla Commissione bipartisan per la Vigilanza della Camera a Chappaqua, New York. Hillary Clinton in particolare è apparsa molto tesa, ha ripetutamente alzato la voce con i repubblicani, che a suo dire erano interessati solo agli aspetti politici della vicenda piuttosto che a informazioni concrete. "Non c'entra nulla con Jeffrey Epstein", ha affermato riferendosi al marito, che invece ha raccontato le origini della sua conoscenza con Epstein.

Era – secondo l'ex inquilino della Casa Bianca – il 2001 o il 2002 quando il finanziare morto suicida gli fu presentato dall'ex segretario del Tesoro Larry Summers, allora presidente di Harvard, università a cui proprio Epstein, definita "persona affamata di informazioni", aveva donato milioni per la ricerca sul cervello. Con il presidente volava parlare di politica ed economia. Clinton accettò e nel 2002 fecero un viaggio insieme alla sua fondazione, la Clinton Global Initiative

Alla domanda, con il senno di poi, se ci fossero cose a cui aveva assistito che avrebbero potuto suggerire che Epstein stesse trafficando e abusando di giovani donne e ragazze sessualmente, Clinton, ha assicurato di non avere mai visto nulla che lo insospettitsse. Immancabile la domanda sulla famosa foto che immortala l'ex presidente in una vasca idromassaggio. Alla Commissione di vigilanza della Camera, Bill Clinton ha dichiarato di non conoscere né di aver avuto rapporti sessuali con la donna con la quale è stato fotografato.

Epstein avrebbe fatto visita almeno 17 volte nella residenza presidenziale, anche se Clinton ha definito la loro come una "breve conoscenza". "Non avevo idea dei suoi crimini", ha insistito l'ex presidente la cui linea difensiva si basa sul fatto che i suoi rapporti con il finanziare si sono interrotti prima del 2003, quando il pedofilo ha ricevuto la prima condanna.