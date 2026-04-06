Usa, bimbo di 17 mesi infila la mano nel recinto dei lupi allo zoo e viene morso, indagati genitori: erano al telefono

Il piccolo è sgattaiolato tra la prima recinzione di legno e infine ha infilato la mano nella recinzione principale metallica del recinto dei lupi allo ZooAmerica di Hersheypark mentre i due genitori si erano distratti coi telefonini.

I lupi dello zoo

Un bambino di 17 mesi è rimasto ferito a una mano dopo aver messo la mano nel recinto dei lupi in uno zoo statunitense in Pennsylvania ed essere stato morso da uno degli animali. A salvare il piccolo sono stati gli altri visitatori della struttura che si sono immediatamente lanciati verso il minore trascinandolo via mentre i genitori si trovavano poco distanti e non si erano accorti di nulla. Per questo la polizia locale ha messo sotto indagine padre e madre del piccolo che sono accusati di aver messo in pericolo il minore perché entrambi distratti dal cellulare.

Come spiega la polizia di Derry township, l'allarme è scattato nella mattinata di sabato scorso 4 aprile mentre il piccolo visitava lo ZooAmerica di Hersheypark. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, erano da poco passate le 11:30 quando il piccolo di nemmeno un anno e mezzo, lasciato senza sorveglianza e attratto dagli animali nel recinto, si è infilato in una piccola apertura nella prima recinzione perimetrale di legno, avvicinandosi pericolosamente ai lupi.

Il piccolo infatti in pochi passi si è ritrovato così davanti alla recinzione metallica principale dove si trovano tre lupi grigi e ha infilato la mano all'interno attirando l'attenzione degli animali. Uno dei lupi presenti infatti istintivamente è andato verso su di lui gli ha afferrato la mano mordendolo, lasciandolo subito dopo. La scena davanti ad altri visitatori dello zoo che sono immediatamente intervenuti e hanno aiutato il piccolo trascinandolo via prima che arrivassero i genitori.

Il bimbo è stato infine soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale per precauzione ma fortunatamente le ferite si sono rivelate lievi. Lo zoo ha dichiarato che il bambino non si trovava all'interno del recinto dei lupi ma che aveva infilato la mano nella recinzione principale dopo essere sgattaiolato tra la prima recinzione di legno. Lo zoo ha confermato che un lupo si è avvicinato e ha toccato la mano del bambino spiegando che "questo tipo di reazione è coerente con il comportamento naturale dell'animale e non è un segno di aggressività".

ZooAmerica ha precisato che i visitatori sono tenuti a "rimanere all'interno delle aree designate e a sorvegliare attentamente i bambini in ogni momento". "I nostri habitat sono progettati con molteplici livelli di protezione e sono presenti segnaletica chiara e barriere per garantire un'osservazione sicura", si legge nella dichiarazione.

Considerazioni che sembrano essere condivise dalla polizia locale che, dopo indagini preliminari condotte con il coordinamento della procura della Contea, ha deciso di accusare i due genitori del piccolo per ver messo in pericolo il figlioletto. "Si sono allontanati dal bambino di circa 7-9 metri, dirigendosi verso un'area con delle panchine. Entrambi sembra fossero concentrati sui loro cellulari quando è avvenuto il trambusto nel recinto dei lupi" ha spiegato la polizia locale.