Papa Leone nomina ex immigrato clandestino vescovo in Usa: Evelio Menjivar-Ayala era arrivato in un bagagliaio

Monsignor Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato clandestino salvadoregno arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio, è stato nominato vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston. Il 55enne da sempre è contrario alle politiche anti immigrazione di Trump definite “campagna di shock e terrore”.

Con un comunicato pubblicato nel giorno della Festa dei lavoratori la Santa sede ha annunciato la nomina a vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston, in Usa, di Monsignor Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato clandestino salvadoregno arrivato negli Stati Uniti nel lontano 1990 nascosto in un bagagliaio come lui ha sempre ricordato. Una nomina apparentemente normale dopo la rinuncia del predecessore Mark E. Brennan, ma che per molti analisti appare come una nuova sfida di Prevost a Trump dopo i recenti botta e risposta a distanza.

Oltre al suo passato di immigrato clandestino, infatti, il nuovo vescovo a capo della Chiesa cattolica in Virginia Occidentale è un fervente oppositore delle politiche immigratorie volute da questa amministrazione statunitense e più volte ha esortato i cattolici a opporsi alla stretta sull'immigrazione voluta da Donald Trump.

“Ogni giorno la situazione peggiora e si fa più inquietante. Il governo federale sta portando avanti una campagna di shock e terrore fatta di minacce aggressive e operazioni di dubbia legalità ma di grande visibilità, che vanno ben oltre la semplice applicazione delle leggi sull'immigrazione” aveva dichiaro alcuni mesi va Evelio Menjivar-Ayala che finora era vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Washington.

Il 55enne nato a Chalatenango, in El Salvador, era diventato vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Washington nel 2023 nominato da Papa Francesco che ne aveva fatto il primo vescovo salvadoregno del Paese nordamericano. Arrivato in Usa da piccolo in fuga da un El Salvador devastato dalla guerra, il vescovo ha sempre ricordato il suo passato: dai tentativi senza successo di superare il confine meridionale degli Stati Uniti ai lavori umili e sottopagati di un immigrato irregolare negli Usa.

“La fede è stata ciò che mi ha sostenuto” ha sempre ricordato Menjivar che ha frequentato il seminario St. John Vianney College a Miami, in Florida, prima di essere ordinato sacerdote il 29 maggio 2004. Nella sua carriera ecclesiastica ha ricoperto molti ruoli tra ci quello di direttore delle vocazioni sacerdotali nell'arcidiocesi di Washington.

"Ringrazio Dio per i tanti modi in cui ha rivelato il suo amore e la sua misericordia nella mia vita" ha dichiarato il neo vescovo dopo la nomina ribadendo la sua attenzione ai tanti che "continuano a subire difficoltà, emarginazione e disuguaglianza".

La messa di insediamento di Menjivar-Ayala è prevista per le 14:00 del 2 luglio presso la Cattedrale di San Giuseppe a Wheeling. Il precedessero Brennan, 79 anni, rimarrà amministratore apostolico della diocesi fino al primo luglio.