Morta Wendy Duffy, la donna ha scelto il suicidio assistito dopo aver perso il figlio: “Ha indossato una sua maglia”

La 56enne britannica Wendy Duffy è morta il 24 aprile nella clinica svizzera per il suicidio assistito a cui si era rivolta. Nei giorni scorsi la donna aveva spiegato ai media di voler porre fine alla sua vita perché non era riuscita a superare la perdita del figlio 23enne. È deceduta indossando una maglietta del ragazzo.

Wendy Duffy, 56 anni.

È morta Wendy Duffy, la 56enne britannica in buona salute che si è rivolta alla clinica Pegasos di Basilea, in Svizzera, che offre ad adulti razionali e sani di mente, indipendentemente dal loro stato di salute, la possibilità di porre fine alla loro vita. La donna, aveva spiegato lei stessa, non era riuscita a superare la perdita il figlio 23enne Marcus.

Ruedi Habegger, fondatore di Pegasos, ha descritto la morte di Duffy come un "suicidio consapevole". Al Daily Mail ha spiegato: "Posso confermare che Wendy Duffy, su sua stessa richiesta, è stata assistita nel morire il 24 aprile e che la procedura si è conclusa senza incidenti e nel pieno rispetto dei suoi desideri".

"Posso inoltre confermare che né noi né alcuno dei professionisti che hanno valutato la sua capacità mentale abbiamo mai avuto dubbi circa le sue intenzioni, la sua comprensione e la sua indipendenza di pensiero e di azione", ha aggiunto.

Il figlio di Duffy era morto quattro anni fa, soffocato da un panino che lei stessa gli aveva preparato. Il sandwich conteneva un pezzo di pomodoro che gli si era bloccato in gola e il giovane era deceduto in ospedale dopo alcuni giorni di agonia per le conseguenze del soffocamento.

La donna, il giorno prima di morire, aveva detto al Daily Mail di aver pagato 10mila sterline alla clinica e che i suoi fratelli e sorelle sapevano che vi si era rivolta. "Li chiamerò quando arriverò in Svizzera. – aveva spiegato – Sarà una telefonata difficile, in cui li saluterò e li ringrazierò. Ma capiranno, lo sanno".

“Vorrei che questo servizio fosse disponibile anche nel Regno Unito, io sono dovuta andare fino in Svizzera", aveva aggiunto. La 56enne si è spenta con indosso una maglietta del figlio mentre ascoltava Lady Gaga e Bruno Mars che cantano ‘Die With A Smile‘ (Morire con il sorriso).

Il figlio di Wendy Duffy.

L'ex operatrice socio-sanitaria originaria delle West Midlands aveva già tentato il suicidio in passato. Nove mesi dopo la morte del figlio la Polizia era entrata nel suo appartamento dopo che un'amica aveva lanciato l'allarme non ricevendo risposta ai messaggi.

Era rimasta per due settimane in ospedale sotto ventilazione assistita, prima di essere trasferita in un reparto psichiatrico, dal quale si era dimessa autonomamente dopo una sola notte. Duffy aveva quindi ricevuto sostegno psicologico sia tramite l'Nhs, il servizio sanitario pubblico britannico, che privatamente, ed era stata messa in cura con antidepressivi.

Ma, dopo aver tentato di guarire, aveva concluso che né gli specialisti né i farmaci le erano stati di alcun aiuto. Sosteneva che la sua vita fosse "un'agonia" senza il figlio. "Potrei gettarmi da un cavalcavia o da un palazzo, ma questo lascerebbe chiunque mi trovasse a fare i conti con quella scena per il resto della vita", aveva detto ancora al Daily Mail.

Così era venuta a conoscenza di Pegasos attraverso i media e aveva richiesto informazioni. L'anno scorso aveva presentato domanda formale alla clinica, avviando un lungo scambio di comunicazioni fra moduli e colloqui online. L'unico incontro diretto con uno psichiatra per la valutazione del caso è avvenuto in Svizzera.

Il disegno di legge sul fine vita, che era in discussione al Parlamento britannico da 18 mesi, è stato bocciato venerdì scorso, 24 aprile. Sebbene il disegno di legge fosse stato approvato con successo due volte alla Camera dei Comuni, anche se con una maggioranza più risicata nella seconda occasione, non è giunto al voto alla Camera dei Lord.

Il disegno di legge proponeva di consentire agli adulti in Inghilterra e Galles con un'aspettativa di vita inferiore a sei mesi di richiedere il suicidio assistito, previa approvazione di due medici e di una commissione di esperti.