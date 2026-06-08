Madre, padre e figlio di 9 anni precipitati da un grattacielo a Londra: il bambino era molto malato

Un’intera famiglia è morta dopo essere precipitata dal 36° piano di un grattacielo a Londra. La polizia ipotizza il suicidio. L’episodio è avvenuto a Elephant and Castle; sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica. Pare che il piccolo fosse affetto da una grave malattia.

Il grattacielo UNCLE Tower

Madre, padre e il loro figlio di 9 anni. Un’intera famiglia morta dopo essere precipitata da un'altezza di oltre 100 metri da un grattacielo residenziale nel sud di Londra, in quello che la polizia sta trattando come un possibile suicidio. È successo la mattina del 27 maggio nell’edificio UNCLE Tower, a Elephant and Castle, una delle torri abitative più alte della zona.

I tre – Aditi, Rakesh e il piccolo Sid – vivevano nell’appartamento al 36° piano. Intorno alle 7.30 del mattino sono scattati i soccorsi, dopo diverse segnalazioni arrivate ai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanza, vigili del fuoco e l’eliambulanza londinese. Ma quando i sanitari sono arrivati, per la famiglia non c’era già più nulla da fare: tutti e tre sono stati dichiarati morti sul posto.

Nel giro di pochi minuti l’area intorno al palazzo si è riempita di mezzi di emergenza e agenti. Alcuni residenti hanno raccontato una scena difficile da comprendere nell’immediato, con sirene e interventi concentrati all’esterno della torre. “Sembrava una scena dell’orrore”, ha detto un testimone al Mirror, parlando di una comunità rimasta profondamente scossa.

Il giorno successivo il deputato locale Neil Coyle ha scritto ai residenti del complesso per informarli dell’accaduto. Nella lettera ha spiegato che la polizia non sta cercando altre persone coinvolte e che, al momento, non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi. Le autorità stanno trattando il caso come un suicidio, anche se le indagini restano aperte per chiarire ogni dettaglio.

Nel frattempo, alcune informazioni riportate dalla stampa locale hanno aggiunto un ulteriore elemento di contesto. Il bambino sarebbe stato affetto da una grave malattia e la famiglia avrebbe vissuto una quotidianità segnata dalla gestione delle sue condizioni di salute. Si tratta però di dettagli che non risultano ancora definiti nei comunicati ufficiali.

La Metropolitan Police ha confermato che le tre morti vengono considerate “inaspettate” e che non ci sono altre persone ricercate. Resta da ricostruire con precisione cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento nelle ore precedenti alla tragedia.