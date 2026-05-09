Nella nuova biografia reale la storia di Sarah Ferguson e Sean Diddy Combs: erano “amici con benefici”

Nella biografia reale scritta da Andrew Lownie sul casato di York, si racconta che Sarah Ferguson abbia avuto per anni una relazione con Sean Diddy Combs. I due, secondo alcune fonti, sarebbero stati “amici con benefici”. L’ex Duchessa, però, smentisce quanto dichiarato dallo scrittore.

Sarah Ferguson e Sean Diddy Combs avrebbero avuto una relazione come "friends with benefits". È quanto sarebbe emerso da una nuova biografia incentrata sulla famiglia reale inglese, in cui si legge anche quella che a primo impatto sembra essere un'indiscrezione, ma che potrebbe avere un suo fondo di verità.

La presunta relazione tra Sarah Ferguson e Diddy

La storia è contenuta nel libro Entitled, in Italia conosciuto come Privilegiati -Ascesa e caduta del casato di York, scritto da Andrew Lownie, già membro della Royal Historical Society e viene raccontato anche questo episodio. L'ex moglie del Principe Andrea e il rapper si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2002 a una festa data da Ghislaine Maxwell, la compagna di Jeffrey Epstein. Dopo questo primo incontro, secondo quanto raccontato allo scrittore dalle sue fonti, la principessa acquisita e Diddy avrebbero iniziato una relazione segreta nel 2004. La classica situazione di "amici con benefici" come si dice in gergo e che sarebbe durata diversi anni. Il Daily Mail ha pubblicato un estratto di questa parte del libro. Pare che i due si incontrassero in stanze d'albergo dal costo di 50mila dollari a notte e pare che il rapper si vantava di aver avuto rapporti anche piuttosto intensi, inoltre, sembra che il profumo realizzato da Diddy dal nome Unforgivable, sarebbe nato proprio su ispirazione della fragranza che piaceva a Sarah Ferguson in un uomo.

La smentita da fonti vicine all'ex duchessa

Al Telegraph, però, una fonte dichiara che l'ex Duchessa di York ha fermamente smentito quanto emerso dal racconto di Lownie e, inoltre, la fonte ha aggiunto: "Si tratta di un'assurdità, completamente inventata, palesemente falsa e l'ennesima falsa accusa da parte sua". Nel libro si parla anche delle feste di Combs e del fatto che Ferguson vi avesse portato anche le figlie, sebbene non avessero compiuto ancora la maggiore età. Un fatto particolarmente preoccupante, considerando che quei festini non erano certamente tranquilli. Secondo fonti vicine al rapper, inoltre, pare che lui fosse ossessionato dalla famiglia reale.