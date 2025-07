video suggerito

Geri Halliwell delle Spice Girls assente alle nozze di Mel B, il motivo: “Non si parlano e vedono da anni” Mel B delle Spice Girls ha sposato Rory McPhee lo scorso 5 luglio a Londra. Oltre a Victoria Beckham e Melanie C, tra gli assenti alle nozze anche Geri Halliwell, interprete di Ginger Spice. Le due non si parlerebbero e non si sentirebbero da anni. Ecco cosa sarebbe successo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geri Halliwell assente al matrimonio di Melanie Brown. Lo scorso 5 luglio la star delle Spice Girls è convolata a nozze con l'hair stylist Rory McPhee nella cattedrale di St. Paul a Londra e, tra i presenti, non c'era la collega e interprete di Ginger Spice. Il motivo della mancata partecipazione sarebbe da ricercare in alcuni precedenti tra loro, mai del tutto affrontati e chiariti. Ecco cosa sarebbe successo.

Geri Halliwell assente alle nozze di Mel B: cosa sarebbe successo tra loro

Al matrimonio di Mel B, in realtà, delle Spice Girls era presente solo Emma Bunton. Nessuna traccia di Victoria Beckham e Melanie C che, però, stando a quanto riportano i tabloid inglesi, avevano già fatto sapere che non ci sarebbero state. A far discutere è quindi l'assenza ingiustificata di Geri Halliwell. Non soltanto l'interprete di Ginger Spice non ha partecipato alla cerimonia, ma non ha neanche commentato in alcun modo il traguardo della ex collega e, a quanto pare, anche ex amica.

Non è chiaro con certezza il motivo della loro lontananza, ma è probabile che il tutto risalga al 2019, quando Mel B confessò di aver avuto un momento di intimità con l'amica Geri Halliwell. In un programma disse: "Fu una sola volta, ma bella e divertente". E pare che dopo quella non si sarebbero più parlate e sentite in alcun modo, nemmeno in un'occasione così importante come il matrimonio.

Leggi anche Mel B delle Spice Girls si è sposata con Rory McPhee: assente Victoria Beckham e altre ex colleghe

Il matrimonio di Mel B e Rory McPhee a Londra: chi era presente

Mel B e Rory McPhee si sono sposati il 5 luglio a Londra con una cerimonia intima, circondata da familiari, amici e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i volti noti presenti e fotografati Cara Delevigne. Stando a quanto riporta People, a fare da damigelle le tre figlie: Phoenix (26 anni), nata dal matrimonio con Jimmy Gulzar, Madison (13 anni), figlia di Stephen Belafonte e Angel Iris (18 anni) avuta dalla relazione con Eddie Murphy.