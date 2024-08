Stefano De Martino pronto per Affari Tuoi, l’allenamento e le vacanze in famiglia: “Pensa solo al lavoro”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Stefano de Martino è pronto per il debutto come conduttore ad Affari Tuoi. In attesa della prima puntata, che andrà in onda il 2 settembre su Rai1, si sta tenendo in forma e sta trascorrendo del tempo in famiglia, lontano dai gossip sulla sua vita privata.

Le foto di Stefano De Martino che si allena in vacanza

Il settimanale Chi ha infatti paparazzato Stefano De Martino in palestra, durante una routine di allenamento. Il conduttore si sta concentrando sul lavoro ormai imminente e sulla sua forma fisica, prendendosi cura di se stesso e tenendosi lontano dai gossip. Le immagini lo mostrano mentre corre sul tapis roulant e allena la schiena e le spalle. Al momento si trova in vacanza in Sardegna con la sorella Adelaide, che è da poco diventata mamma per la prima volta. Anche lui ha scelto la località di Porto Cervo, proprio come Fedez, ma nonostante la vicinanza geografica i due stanno trascorrendo un'estate decisamente diversa.

Foto dal settimanale Chi

Stefano De Martino single e concentrato sul lavoro

Secondo il settimanale, De Martino è al momento single e sta concentrando tutto se stesso sulla famiglia e sul lavoro. Dal 2 settembre, infatti, prenderà il testimone da Amadeus e condurrà il programma Affari Tuoi, nella fascia access prime time di Rai1.Amadeus sarà impegnato con Chissà chi è, una sorta di Soliti Ignoti targata Discovery, che partirà il 22 settembre. Quella tra i due conduttori sarà senza dubbio il duello più interessante della prossima stagione televisiva."Nella sua vita, in questo momento, non c'è posto per i flirt. Le sue priorità sono suo figlio Santiago e la sua famiglia, che vivono a Milano", si legge intanto sulle pagine di Chi a proposito della sua vita privata. L'amore non è una priorità, ma le porte non sono chiuse.