Come sarà la nuova casa di Belén Rodriguez: tavolo di design in terrazza e stanza rosa per Luna Marì Belén Rodriguez ha acquistato una nuova casa a Milano qualche mese fa ma solo ora ha dato alcuni spoiler sull'arredamento scelto: ecco cosa ha rivelato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ritrovato il sorriso dopo il momento difficile che ha vissuto in seguito alla drastica rottura con Stefano De Martino. Rimasta a lungo lontana dai riflettori e dalla tv, ora è pronta per riprendere la solita routine con la grinta che da sempre la contraddistingue. Il suo obiettivo è ripartire da zero e non solo a livello professionale, ha anche acquistato una nuova casa nel centro di Milano, così da dire addio all'abitazione che in passato aveva condiviso con l'ex marito. Lo aveva annunciato qualche mese fa ma solo di recente ha dato qualche spoiler sull'arredamento scelto per renderla unica e accogliente: ecco cosa ha rivelato.

La nuova casa di Belén è in fase di ristrutturazione

Nei mesi scorsi Belén aveva preannunciato che sarebbe stata lei a occuparsi personalmente dell'interior design della casa milanese appena acquistata, oggi ha deciso di dare qualche piccola anticipazione sui "lavori in corso". Si è affidata all'azienda genovese Progetti Arredamenti, che proprio nelle ultime ore ha condiviso un reel realizzato tra le mura dell'appartamento al motto di "Iniziamo a intravedere quel che sarà della sua splendida abitazione".

Il tavolo di marmo bianco

La ristrutturazione è ancora in corso ma alcuni degli ambienti hanno già cominciato a prendere forma. In salone ci sarà un grosso tavolo di marmo bianco, mentre non è chiaro in quale camera verrà collocato l'armadio. La cosa certa è che il guardaroba sarà maxi, con le ante blu all'esterno e all'interno diviso in scomparti.

Uno scorcio dell'armadio

La cameretta total pink di Luna Marì

La cameretta di Luna Marì è stata mostrata integralmente (almeno su carta): sarà total pink, avrà un letto contenitore con degli scalini incorporati e un'area make-up con sgabello in tinta e tavolino che si trasforma in toletta.

Il progetto della camera di Luna

La nuova casa di Belén avrà anche un enorme terrazzo con vista sulla città e, a giudicare dalle anteprime, sarà un vero e proprio "paradiso di design".

Il letto cassettiera

Nel reel postato si intravede un tavolino monolitico in cemento che sembra essere quello disegnato da Antonio Facco per Mogg, per la precisione la variante in avorio. Il suo prezzo? Sui e-commerce di interior design viene venduto a 920 euro. In quanti non vedono l'ora di ammirare la nuova abitazione completa?