La nuova casa di Belén Rodriguez è un attico con maxi terrazzo e veranda in vetro Belén Rodriguez ha ufficialmente dato il via alla sua nuova vita dopo la rottura con Stefano De Martino: ha acquistato una casa nel centro di Milano, così da lasciarsi definitivamente alle spalle il passato (e la casa in cui conviveva con l’ex marito).

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di grandi cambiamenti per Belén Rodriguez e non solo perché sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Elio Lorenzoni. Sebbene si vociferasse che si fosse trasferita da lui a Brescia, in verità ha solo trascorso una vacanza in montagna in sua compagnia, anticipando l'inverno tra maxi felpe, stivali di pelliccia e cappelli di lana. Ora è tornata a Milano e, oltre a riunirsi con la famiglia al completo, dai figli Santiago e Luna Marì alla sorella Cecilia e la mamma Veronica Cozzani, ha anche visitato quella che ha definito la sua nuova casa: ecco dov'è che la conduttrice presto si trasferirà, così da lasciarsi definitivamente alle spalle il passato con Stefano De Martino.

Belén Rodriguez visita la nuova casa

Belén Rodriguez sembra aver superato il momento difficile che l'ha tenuta a lungo lontana dai social e lo ha fatto dando il via a una nuova fase della sua vita. Dopo aver affrontato delle enormi rivoluzioni sentimentali e professionali, ora ha anche deciso di cambiare casa.

Belén mostra la nuova casa sui social

Complice il fatto che probabilmente l'appartamento in cui aveva convissuto con Stefano De Martino le portava alla memoria dei ricordi troppo dolorosi, ha pensato bene di acquistare un nuovo immobile. Si trova sempre a Milano ma al momento non si conosce la zona precisa, la cosa certa è che ieri è andato a visitarlo con la sorella Cecilia Rodriguez e con la mamma Veronica Cozzani dopo essere stata a pranzo con loro in un noto ristorante meneghino.

Il terrazzo della nuova casa di Belén

L'enorme terrazzo con veranda

La nuova casa di Belén si trova nel centro di Milano e, sebbene al momento sia ancora in ristrutturazione, sembra essere extra lusso. Si tratta di un enorme attico, la cui particolarità sta nel terrazzo che circonda tutta la casa. Quest'ultimo è caratterizzato da un pavimento laminato grigio, da una serie di piante verdi che decorano le recinzioni e da una maxi veranda in vetro, spazio perfetto per godersi la veduta che dà sul centro cittadino anche durante le fredde serate invernali. Al momento la conduttrice non ha mostrato gli interni, forse perché i lavori di rimodernamento e personalizzazione degli ambienti sono ancora in corso. La cosa certa è che col sorriso sulle labbra ha ufficialmente dato il via alla sua nuova vita.