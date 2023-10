Belén Rodriguez, la vacanza in montagna tra abiti a fiori, zaini mini e maxi felpe La showgirl ha trascorso momenti di serenità grazie a una vacanza in montagna con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Un toccasana dopo un periodo difficile.

"Mi mancate, mi siete mancati tanto" era stato questo il messaggio di Belén Rodriguez per rincuorare i suoi followers dopo la lunga assenza sui social. Le preoccupazioni sul suo stato di salute erano iniziate con il suo rifiuto di partecipare al programma Stasera C’è Cattelan. Il conduttore aveva spiegato: "Non ha più risposto, pare non stia bene". Poi alcune voci trapelate da Il Mattino avevano raccontata di averla vista nella clinica di Padova, quella in cui aveva partorito Luna Marì. Sembra, inoltre, che da un po' di tempo la showgirl si sia trasferita a Brescia, a casa del compagno. È proprio con Elio Lorenzoni che ha trascorso un weekend romantico in montagna, lontano da pettegolezzi e paparazzi. Ora Belén è tornata a Milano e questa piccola vacanza, a quanto pare, è stata proprio un toccasana.

Instagram @belenrodriguezreal

La vacanza rigenerante di Belen in montagna

La showgirl argentina ha ricominciato a condividere con i suoi followers spaccati di vita quotidiana. Sui social ha pubblicato scatti (stories e post) con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. I due sono molto affiatati, tanto che Belén lo ringraziato pubblicamente per esserle stato vicino in questo periodo. La coppia ha trascorso qualche giorno in vacanza in montagna, passeggiando tra sentieri alberati, ruscelli, boschi: un'immersione totale nella natura per ritrovare pace e benessere.

Instagram @belenrodriguezreal

Non si sa quale sia stata la località scelta dai due per passare momenti di relax, forse una precauzione adottata per evitare fotografi e paparazzi. Belén non ha rinunciato a mostrarsi con un look glamour. In una fotografia, per esempio, sfoggia pantaloni bianchi a sigaretta, un giubbotto con un taglio maschile e un mini zaino in pelle Miu Miu.

Leggi anche Belén Rodriguez, vacanze in montagna tra passeggiate in quad e pittura

Instagram @belenrodriguezreal

Il look floreale

Tavole imbandite e torte salate sono stati protagonisti indiscussi di molti scatti della showgirl. Un segnale positivo, dopo che i suoi fan le avevano fatto notare quanto fosse dimagrita. Belén, in risposta a un commento del genere, aveva scritto: "Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza". Sono due le immagini più dolci: quella in cui lei ed Elio mangiano una torta salata e Belén sorridente di fronte a un piatto di pasta. L'abito con fantasia floreale che indossa è di Mar de Margaritas e ha un costo di 265,00 euro.