Belén Rodriguez in montagna con Elio Lorenzoni: anticipa l’inverno con maglione e stivali di pelliccia Belén Rodriguez è tornata sui social e nelle ultime ore ha lasciato intendere di trovarsi in vacanza in montagna con Elio Lorenzoni: ecco il look di lana e pelliccia con cui ha anticipato l’inverno.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha messo fine al silenzio social: dopo essere rimasta per settimane lontana da Stories e foto, ora ha ricominciato a postare con una certa regolarità, rassicurando i fan sul suo stato di salute. Dopo l'allarme lanciato a Domenica In da Fabrizio Corona, che senza mezzi termini aveva dichiarato che la conduttrice non stava affrontando un buon periodo, si è detto che quest'ultima si fosse trasferita a Brescia da Elio Lorenzoni e che fosse in cura in una clinica di Padova, la stessa in cui aveva partorito Luna Marì. Che si tratti solo di gossip o di voci veritiere, la cosa certa è che Belén ha voluto ricucire il rapporto con i followers, lasciando intendere che ha ritrovato la felicità.

La vacanza in montagna di Belén ed Elio

L'avevamo lasciata senza trucco alle prese con una seduta dal parrucchiere, oggi ritroviamo Belén in una elegante baita di montagna, una costruzione tutta in legno che dà su un suggestivo e isolato paesaggio alpino. Dove si trova? Forse per non ritrovarsi ancora una volta inseguita da paparazzi e fotografi, la conduttrice ha preferito evitare di rivelare il luogo con precisione ma è certo che a farle compagnia c'è il fidanzato Elio Lorenzoni, apparso "per caso" alle sue spalle poco dopo aver finito di fare la doccia. Belén si è immortalata allo specchio e ha rivelato alcuni dettagli del suo look da montagna, anticipando così la prossima stagione invernale.

Il look invernale di Belén

Per Belén l'inverno sembra essere già arrivato e a dimostrarlo è il suo look da montagna. Nel video selfie che ha realizzato allo specchio si è mostrata con indosso un maglione di lana oversize color panna e un paio di leggings neri imbottiti.

Belén con gli stivali di pelliccia

Ha poi completato il tutto con degli stivaletti di pelliccia color biscotto con dei gommini sui talloni, li ha portati con dei calzettoni verdi sempre di lana in bella vista. Naturalmente non poteva mancare il cappellino, un modello total pink che ha aggiunto un ulteriore tocco invernale all'outfit. Capelli lisci e scuri, rossetto in tinta e sorriso stampato sulle labbra: Belén si sarà voluta godere semplicemente una vacanza in solitaria con Elio nelle ultime settimane?