Belén Rodriguez, il ritorno sui social per rassicurare i fan: niente trucco e nuovo colore di capelli Belén Rodriguez è tornata sui social per rassicurare i fan sul suo stato di salute e lo ha fatto con un nuovo look. Niente trucco e visita al parrucchiere per rinnovare il colore di capelli: ecco come si è mostrata la conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Belén Rodriguez: dopo "l'allarme" lanciato da Fabrizio Corona, che a Domenica In aveva fatto riferimento a un presunto momento difficile della sua vita, la conduttrice è sparita da Instagram (dove fino a qualche tempo fa è sempre stata molto attiva). I paparazzi l'avrebbero poi avvistata a Padova nella clinica in cui ha partorito Luna Marì, sottolineando che avrebbe cominciato a vivere a Brescia lontana dai figli a casa del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Nelle ultime ore, poi, il silenzio social si è interrotto: Belén è tornata a postare Stories, approfittandone per salutare i fan e per dedicargli un pensiero speciale.

Belén Rodriguez floreale per il ritorno sui social

L'ultima volta che si era mostrata sui social era apparsa super trendy con abito a pois e mocassini indossati con i calzini, ora Belén ha cambiato radicalmente stile. Al motto di "Mi mancate… mi siete mancati tanto", messaggio che ha rivolto ai fan per rassicurarli sul suo stato di salute, si è scattata un selfie in auto dal lato passeggero. Sfoggia uno degli abiti a fiori del suo brand Mar de Margaritas, per la precisione un modello sui toni del lilla e dell'azzurro con le maniche a tre quarti e la scollatura generosa, e sul viso non ha neppure un filo di trucco. La conduttrice ha gli occhiali sul capo usati come un frontino, sorride con dolcezza ed è fiera della sua bellezza al naturale, a prova del fatto che, nonostante la lontananza dai riflettori, non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue.

Belén in Mar de Margaritas

Il nuovo hair look di Belén

Poco dopo la prima Stories Belén è tornata a postare e lo ha fatto direttamente dal salone del suo parrucchiere di fiducia Aldo Coppola.

Leggi anche Il nuovo stile di Belén Rodriguez sui social

Belén Rodriguez rinnova colore di capelli

Complice il fatto che probabilmente è rimasta lontana da Milano per diverse settimane, ha pensato bene di approfittare di questo ritorno per concedersi una piccola "coccola beauty". Si è mostrata alla postazione lavaggio con la tintura applicata sulle radici, rivelando ai fan di aver rinnovato l'hair look. Ha poi mostrato il risultato finale in un video selfie serale, nel quale è apparsa meravigliosa in una location top secret con indosso una pelliccetta scura e i capelli in castano scuro con una piega extra liscia.