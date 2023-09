Belén Rodriguez torna sui social con il look a pois: per l’autunno abbina il minidress ai mocassini Belén Rodriguez è tornata sui social dopo l’intervista di Stefano De Martino a Belve e lo ha fatto con un look autunnale trendy e adorabile: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Belén Rodriguez e non solo perché l'ex marito Stefano De Martino è stato ospite di Belve, sul cui palco ha anche lasciato intendere che la loro storia non è finita a causa di un tradimento. La conduttrice sarebbe dovuta essere tra gli ospiti speciali della prima puntata di Stasera c'è Cattelan ma, come lo stesso presentatore ha sottolineato, ha declinato l'invito all'ultimo momento a causa del momento non troppo felice che sta affrontato. Nonostante le polemiche e le frecciatine di cui è stata vittima, Belén ha deciso di tornare sui social e lo ha fatto con un look che si rivelerà perfetto da imitare in autunno: ecco cosa ha indossato.

Il mini abito a pois di Belén Rodriguez

L'autunno 2023 è arrivato e Belén Rodriguez sembra averlo capito bene, visto che sui social ha proposto il suo primo e adorabile look di stagione. A poche ore dall'intervista televisiva dell'ex marito Stefano De Martino si è lasciata immortalare in versione trendy ma con un tocco retrò (e nell'album social non è mancato il primo piano del nuovo fidanzato Elio). La conduttrice ha indossato un minidress sbarazzino a fondo nero decorato all-over con dei maxi pois bianchi: si tratta di un modello con la gonna a ruota, la scollatura tonda e generosa, le maniche corte e dei bottoni sul davanti. Ad arricchirlo non sono mancati degli accessori iper contemporanei, da una appariscente collana a catena che cade nel décolleté a un cinturone total black con delle borchie metalliche.

Il look autunnale di Belén

Belén con i calzettoni a vista

A fare la differenza nel look autunnale di Belén sono state le calzature e a sottolinearlo è stata lei stessa nella didascalia, dove ha scritto: "Quelle scarpe che saltano alto!!" (anche se probabilmente si tratta di un messaggio criptico che nasconde un significato simbolico diverso da quello letterale). Niente pumps o sandali alti, ha preferito rinunciare ai tacchi e indossare un paio di mocassini raso terra, per la precisione un modello di pelle nera con le nappine sul davanti. Ha poi seguito la moda più gettonata del momento, quella dei calzettoni a vista, optando per una versione in pizzo bianco. Capelli sciolti e lisci, rossetto scuro e borsa oversize come impone il trend di stagione: Belén ha dimostrato ancora una volta di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.