Belén Rodriguez prima e dopo il trucco: sui social mostra la trasformazione col make-up Belén Rodriguez si è mostrata senza trucco sui social poco prima di testare i prodotti della sua nuova collezione beauty: ecco le foto che mostrano la trasformazione prima e dopo il make-up. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha appena raggiunto un nuovo importante traguardo: ha debuttato nell'universo beauty con una collezione di make-up tutta sua. Era da mesi che ci lavorava e, dopo aver dato semplicemente alcuni piccoli spoiler sui social, qualche giorno fa ha rivelato tutti i prodotti che fanno parte della linea, la loro particolarità? I flaconcini di mascara e rossetti riproducono la silhouette del suo corpo nudo. Ha partecipato a diversi eventi di lancio ma poco prima di spiegare quali sono i suoi segreti di bellezza è stata colpita da un'intossicazione alimentare che l'ha tenuta a lontana dai riflettori per oltre 24 ore. Ora è tornata su Instagram e non ci ha pensato su due volte a mostrare la trasformazione prima e dopo il trucco: ecco le foto.

Le foto di Belén senza trucco

Questa mattina Belén ha spiegato ai followers per quale motivo è rimasta lontana dai social poco dopo il lancio della sua prima linea di make-up: le è venuta un'intossicazione alimentare che l'ha costretta a letto e non ha esitato a mostrarsi al naturale. "Struccatissima e real", sono state queste le parole usate dalla conduttrice per accompagnare i video social postati nelle ultime ore. Lentiggini sulle guance, occhiaie leggermente in vista e occhi acqua e sapone: nonostante i recenti problemi di salute e la totale assenza di trucco, Belén continua a essere meravigliosa. Per tutti i curiosi ha poi provato sulla sua pelle i prodotti firmati Soy Rebeya.

Come ricreare il make-up di Belén Rodriguez

Come prima cosa Belén ha usato il correttore della sua collezione su tutto il viso, facendo particolare attenzione alle occhiaie. Successivamente è passata all'illuminante, applicandolo su tutte le zone che hanno bisogno di un tocco di luminosità, dalla punta del naso allo zigomo, fino ad arrivare al contorno superiore della bocca, alla parte centrale della palpebra e alla punta interna dell'occhio. Matita nera sugli occhi, eye-liner e mascara: per completare il tutto ha usato una matita color cioccolato sulla bocca e un lip gloss luminoso. Facendo un paragone tra il prima e il dopo, la differenza è evidente: in quanti seguiranno i consigli di Belén per un make-up impeccabile?

