L’estate senza trucco di Belén Rodriguez: il selfie al naturale a pochi mesi dal ritorno in tv Belén Rodriguez si sta godendo le vacanze prima del ritorno in tv il prossimo settembre, quale migliore occasione di questa per rinunciare al trucco? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si sta godendo le vacanze estive dopo l'ultimo anno difficile e di grandi cambiamenti ma, a dispetto della maggior parte delle star, non si sta servendo dei social per documentare le sue giornate all'insegna del relax, anzi al momento li usa solo per motivi di lavoro. Fatta eccezione per gli auguri "pubblici" alla piccola Luna Marì che di recente ha compiuto 3 anni, ha postato solo video e foto professionali, dai tutorial di trucco per promuovere la sua linea di make-up al comunicato stampa che ha annunciato il ritorno in tv su Real Time. Nelle ultime ore, però, ha fatto una piccola eccezione, mostrandosi meravigliosa al naturale.

Belén Rodriguez segue il trend delle foto senza trucco

L'ultima volta che era apparsa in pubblico era stata al matrimonio della sorella Cecilia, in occasione del quale aveva incantato tutti con un lungo e sinuoso abito da damigella color nude, ora Belén Rodriguez è tornata a postare selfie sui social e ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza. A pochi giorni dall'annuncio del ritorno in tv, ha condiviso un piccolo estratto della sua quotidianità, seguendo uno dei trend più gettonato tra le celebrities, quello delle foto senza trucco. Si è immortalata in primissimo piano (probabilmente dopo la doccia) mentre è stesa sul divano con i capelli bagnati e indosso solo un telo avvolto intorno al petto.

Il selfie acqua e sapone di Belén

Niente eye-liner, rossetto, fondotinta o blush, quando non è di fronte i riflettori Belén lascia spazio ai look acqua e sapone e a dimostrarlo è stato il selfie al naturale che ha postato. Si è mostrata senza filtri e senza trucco, con le lentiggini sulle guance in primo piano e il broncio. Nonostante l'assenza di make-up, è evidente che continua a essere meravigliosa, a prova del fatto che non ha bisogno di particolari artifici per incantare i fan. In quanti non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta in tv? A quanto pare Belén si è lasciata definitivamente alle spalle il momento difficile che ha seguito la rottura con Stefano De Martino e ora è prontissima per tornare a lasciare tutti senza fiato con la sua bellezza.