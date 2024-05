video suggerito

Belén Rodriguez dal parrucchiere: mostra il nuovo taglio di capelli per la primavera Belén Rodriguez ha appena fatto visita al parrucchiere per rinnovare il suo hair look. Ci ha dato un taglio e ha mostrato il risultato sui social: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez sembra essersi lasciata il passato difficile alle spalle: alla fine dello scorso anno ha vissuto un momento di forte down dopo la drastica rottura con Stefano De Martino e la cosa l'ha costretta a rimanere a lungo lontana dai social e dai riflettori per ritrovare se stessa. Da qualche mese ha cominciato a mettere se stessa al centro delle sue priorità ed è letteralmente rinata. Ne ha approfittato per gettarsi a capofitto nel lavoro: ha lanciato la sua prima linea di make-up chiamata Soy Rebeya, è tornata sui set fotografici fashion ed è riapparsa in tv. Quale migliore occasione di questo periodo di novità per cambiare look?

Belén Rodriguez ci dà un taglio

L'avevamo lasciata in versione balneare tra costumi interi con la treccia sulla schiena e maxi bag di paglia, oggi ritroviamo Belén dal parrucchiere pronta per cambiare look. Dopo aver accompagnato il figlio Santiago a scuola, ha fatto visita a uno dei saloni milanesi di Aldo Coppola, immortalandosi tra le "grinfie" degli hair stylist di fiducia mentre rinnova la sua immagine con tanto di camice bianco per proteggere i vestiti. Fino a questa mattina sfoggiava dei capelli voluminosi e lunghi fin sotto al décolleté, ora ha deciso di seguire le tendenze di primavera e di darci un piccolo taglio (anche se non ha rinunciato alle lunghezze).

Belén dal parrucchiere

Il nuovo hair look di Belén

Com'è il nuovo taglio di Belén? La conduttrice ha dato una drastica spuntatina alle punte, tanto che ora i capelli le arrivano poco sotto le spalle. Ha optato per un'acconciatura "pari" e ha accorciato anche i due ciuffi frontali, attualmente lunghi fin sotto al mento. Ha poi messo in risalto l'hair look con una piega extra liscia, divertendosi a toccare la chioma in un video selfie allo specchio del salone di bellezza. Insomma, è tempo di grandi novità per Belén e non sorprende che abbia voluto aggiungere un piccolo tocco di rivoluzione anche alla sua immagine. In quanti prenderanno esempio da lei in queste ultime settimane della primavera?

Il nuovo taglio di Belén