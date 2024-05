video suggerito

Belén Rodriguez sfoggia una borsa intrecciata lanciando la tendenza per l’estate, quanto costa l’accessorio La showgirl mostra la shopping bag crochet in uno scatto pubblicato sui suoi canali social, un pezzo comodo ma anche chic da avere assolutamente nell’armadio con l’arrivo della bella stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez lancia la borsa must-have per la Primavera/Estate 2024. Con la bella stagione trascorrere le giornate all'aperto è una delle attività più desiderate e è necessario avere il look e gli accessori adeguati.

Tra questi sicuramente c'è una la borsa di rete, perfetta per le gite fuori porta, comoda, capiente e sempre elegante, dal sapore boho chic. Anche la showgirl di origini argentine cede al fascino senza tempo della borsa a uncinetto e la sfoggia appena in uno scatto pubblicato nelle sue storie Instagram.

Belén Rodriguez

La borsa a rete di Belén Rodriguez

Perfetta per le gite al mare, la conduttrice trentanovenne non sceglie una borsa in rete qualsiasi, ma opta per un modello dal logo evidente. A firmare l'accessorio della showgirl è Prada che lo scorso anno ha creato una borsa che ha fatto impazzire ogni it-girl, che l'hanno sfoggiata nel corso delle proprie vacanze. L'effetto che fa questa borsa è sempre effortless chic, abbinata a un semplice vestitino chemisier oppure a un mini dress floreale, l'effetto è subito molto romantico. Ma sta molto bene anche con un abbigliamento più mannish composto da una camicia oversieze e un paio di pantaloni larghi.

Il modello in crochet sfoggiato da Belén Rodriguez è caratterizzata da una silhouette morbida e destrutturata e dalla texture leggera. Il logo lettering della Maison milanese è ricamato in nero sul davanti della shopping bag decorando e reinterpretando il concetto di borsa da spiaggia in una chiave contemporanea.

La borsa di Prada

Il pezzo ha un valore di 1600 euro ed è realizzato in tessuto effetto rafia. Un accessorio che non può mancare nell'armadio, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva che richiede una borsa perfetta, comoda e sofisticata per le vacanze al mare.