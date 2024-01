Belén Rodriguez dal parrucchiere torna alle “origini”: il nuovo look è con i capelli scuri Belén Rodriguez è tornata dal parrucchiere per cambiare drasticamente look. Ha detto addio alle sfumature bionde, ora sfoggia dei capelli naturali in castano scuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata da diverse settimane in Italia dopo la lunga vacanza in Argentina. Nella sua terra natale in compagnia della famiglia si è letteralmente rigenerata e ora è prontissima per riprendere la normale quotidianità milanese. Certo, al momento non ha nessun progetto lavorativo in vista, ma è chiaro che, tra trattamenti beauty, allenamenti di pilates e lezioni di danza classica (una delle sue più grandi passioni fin da bambina), si sta prendendo cura di sé stessa dopo il momento difficile vissuto nei mesi scorsi. Nelle ultime ore è tornata dal parrucchiere di fiducia e sui social ha documentato l'ennesimo cambio look: ecco come si è mostrata la conduttrice.

Belén Rodriguez cambia look

È da tempo che Belén Rodriguez ha rivelato ai fan di volersi prendere cura dei suoi capelli ormai rovinati e non sorprende che abbia provato anche a sottoporsi a dei trattamenti originali pur di renderli più luminosi e resistenti, da una maschera argentina a un impacco da applicare con la chioma avvolta nel cellophane. Solo di recente, però, è tornata dal suo parrucchiere di fiducia Roberto Farruggia, uno dei più amati dalle star italiane che lavora in un salone milanese di Aldo Coppola. L'ultima volta che gli aveva fatto visita gli aveva chiesto delle adorabili sfumature bionde, rese ancora più spettacolari da alcune extension, ma ora le cose sono cambiate e ha messo in atto un piccolo colpo di testa.

Belén dal parrucchiere

Il nuovo colore di capelli di Belén Rodriguez

Sarà perché intende tornare alle "origini" dicendo addio a tinture e artifici o perché semplicemente vuole lasciarsi alle spalle il passato, ma la cosa certa è che Belén ha cambiato look in modo drastico. Ha detto addio al balayage con le sfumature dorate e ha sfoggiato un nuovo colore super naturale: il castano scuro. Ora ha la chioma in una omogenea nuance sui toni del cioccolato, tinta che si adegua alla perfezione alle fredde giornate invernali. Certo, non è luminosa con il biondo, ma alla conduttrice dona moltissimo, esaltando naturalmente i lineamenti del suo viso. Belén, infine, si è affidata totalmente al parrucchiere in fatto di piega, apparendo meravigliosa con i capelli lisci e la fila laterale.

Il nuovo hair look di Belén