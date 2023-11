Belén Rodriguez cambia look: addio capelli scuri, ora ha le extension con le sfumature bionde Belén Rodriguez ha dato il via alla sua nuova vita dopo la rottura con Stefano De Martino e lo ha fatto con un drastico cambio look. Ha detto addio ai capelli scuri e ha puntato su sfumature bionde ed extension: ecco il risultato.

Belén Rodriguez è molto attiva sui social da qualche giorno a questa parte: se fino a qualche settimana fa era in "pausa digitale", ora è tornata a postare con estrema frequenza, a prova del fatto che si è lasciata definitivamente alle spalle il momento difficile affrontato dopo la rottura con Stefano De Martino. Ad aiutarla e sostenerla è stato il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, ormai quasi sempre protagonista dei suoi post e delle sue Stories. Quale migliore occasione dell'inizio di una "nuova vita" per cambiare drasticamente look? È proprio quanto fatto di recente dalla conduttrice: ecco il risultato finale dopo l'intervento del parrucchiere.

Belén Rodriguez dal parrucchiere delle star

Dopo aver acquistato una nuova casa, così da dire addio definitivamente al passato con Stefano, ora Belén si sta prendendo cura di se stessa. Negli ultimi giorni ha fatto trattamenti per il viso, sessioni di pilates e agopuntura, mentre oggi è stato il turno del parrucchiere.

Belén con le sfumature bionde

Sarà perché, come lei stessa si è lasciata sfuggire, ha tra le mani dei nuovi progetti televisivi o perché semplicemente voleva fare qualcosa di simbolico per dare il via a una "nuova vita", ma la cosa certa è che ha aggiunto un tocco di novità alla sua chioma. Si è recata nel salone di Roberto Farruggia, uno degli hairstylist più amati dalle star, prima tra tutte Michelle Hunziker, e ha detto addio ai capelli scuri che sfoggiava ormai dai tempi de Le Iene.

Belén nei saloni di Roberto Farruggia

Il nuovo hair look di Belén

Per aggiungere un tocco di luminosità all'autunno Belén ha puntato tutto su delle sfumature bionde, per la precisione in un adorabile color miele, esaltando le ciocche chiare con delle beach waves dall'effetto naturale. Le novità nell'acconciatura non sono finite qui: la conduttrice si è lasciata anche applicare alcune extension ma dalle lunghezze "normali", così da infoltire la chioma rendendola più vaporosa. Complice anche il fatto che indossava una vitaminica t-shirt gialla, Belén è apparsa letteralmente raggiante. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per scoprire cosa "bolle in pentola": la rivedremo presto in tv?